Nhiều người dân tự giác tham gia chống tội phạm

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” đã đi vào chiều sâu, lan tỏa, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu.

Nhiều mô hình hiệu quả

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều năm qua là một trong những đơn vị tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Theo ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, nhà trường đã thường xuyên triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm mới. Do đó, tình hình an ninh trật tự trong trường luôn bảo đảm, không có SV vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Còn tại phường Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu), phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” cũng luôn được chú trọng. Ông Trương Dực Đức, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 phường Nguyễn An Ninh cho biết, công an phường đã thường xuyên phối hợp lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tổ chức tuần tra, khép kín địa bàn 24/24, hạn chế tối đa các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân để phạm tội. Người dân cũng tích cực cung cấp các nguồn tin có giá trị cho lực lượng công an phá án. Từ đầu năm đến nay, Công an phường đã tiếp nhận 82 nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó có 30 nguồn tin có giá trị, qua đó, bắt 17 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo Đại tá Lý Xuân Cường, Trưởng phòng Phong trào Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó, nhiều mô hình ANTT đạt hiệu quả như: “Kết nối mạng xã hội - bình yên cho mỗi gia đình”, “Trường học văn minh, HS thân thiện, không ma túy, bạo lực học đường”, “Chung cư tự quản về ANTT”, “Xã nói không với ma túy”, “Camera an ninh”; “Tổ liên gia tự quản”, “Tổ xe ôm tự quản ANTT”. Trong đó, mô hình camera an ninh được Bộ Công an đánh giá là mô hình hiệu quả được nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Tạo sự đoàn kết trong dân

Theo Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển vững chắc, ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác trong cán bộ, công nhân, viên chức và quần chúng nhân dân ngày càng nâng cao. Nhiều người dân đã tự giác tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; tích cực vận động người phạm tội lẩn trốn ra đầu thú, tự thú; quản lý, giáo dục, giúp đỡ các trường hợp có quá khứ lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp cơ quan công an khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng.

“Ngày càng có nhiều tấm gương quần chúng dũng cảm, không sợ hiểm nguy, sẵn sàng tấn công, trấn áp, truy bắt tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự; xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, văn minh trong cộng đồng; tạo điều kiện để người dân, DN yên tâm tổ chức lao động, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội”, Đại tá Bùi Văn Thảo bày tỏ.

Để người dân kịp thời nhận diện các loại tội phạm, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an phối hợp cơ quan, đoàn thể tổ chức tuyên truyền gần 2.700 buổi về các âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, phát trên 50 ngàn thư kêu gọi tố giác tội phạm. Từ đó, người dân đã cung cấp hơn 2.300 tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra làm rõ 108 vụ, liên quan 1.384 đối tượng; bắt, vận động 62 đối tượng vi phạm pháp luật, truy nã ra tự thú. Đồng thời, tự nguyện giao nộp và giúp cho lực lượng công an thu hồi 2 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 46 dao, lê, mã tấu các loại, 10 đồ chơi nguy hiểm; phát hiện 20 vụ (19 đối tượng) có hành vi vi phạm về đốt pháo nổ, pháo hoa trái phép, lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.

Đại tá Bùi Văn Thảo cho biết thêm, nhờ thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã góp phần giúp lực lượng công an các cấp bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị và hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh. Lực lượng công an đã chủ động nắm tình hình và phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời các vụ kiện phức tạp về an ninh xã hội, nhất là các vụ liên quan tranh chấp, khiếu kiện, không để phát sinh thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự. Các loại tội phạm được kéo giảm. Trong đó tội phạm vi phạm pháp luật về TTXH giảm 5%. Tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, chưa để hình thành những tổ chức, đường dây tội phạm ma túy lớn, những tụ điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong dư luận.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN - TRẦN TIẾN