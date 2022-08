AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 26/8, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Lê Kim Quang (SN 1993), Lê Anh Pháp (SN 2003), Nguyễn Đình Thịnh (SN 1995, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang 3 đối tượng đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Bá Hải)

Đánh bạc

Ngày 26/8, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý các đối tượng gồm: Lê Thị Ngọc Nga (SN 1959), Nguyễn Thị Ánh Loan (SN 1971), Trần Thị Bích Ngọc (SN 1970), Trần Thị Trúc (SN 1963) trú tại TX. Phú Mỹ, về hành vi đánh bạc. Theo thông tin ban đầu, tại căn nhà ở tổ 13, KP. Bến Đình, phường Mỹ Xuân lực lượng Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang 4 đối tượng trên đang đánh bài tứ sắc ăn tiền. Thu giữ tang vật hơn 2,5 triệu đồng, 1 bộ bài tứ sắc. (Lê Nguyễn)

Trộm đột nhập trường học

Ngày 26/8, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, kẻ gian đã đột nhập vào Trường MN Hòa Hưng (ấp 4B xã Hòa Hưng), trộm 1 CPU, 1 màn hình máy vi tính, 3 loa hiệu Sound Max, 1 màn chiếu, 1 màn hình 65 inch. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Công an huyện Long Điền vừa phối hợp với Công an xã Tân Hòa Tây (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) bắt đối tượng truy nã Đinh Văn Tiến (SN 2003, quê tỉnh Tiền Giang) về tội cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, Tiến gây án trên địa bàn huyện Long Điền rồi bỏ trốn, nên ngày 4/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phước ra quyết định truy nã. (Phước An)