AN NINH - TRẬT TỰ 17/8

Trộm cắp tài sản

Ngày 17/8, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Uông Ngọc Thái (SN 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình bày của bị hại, Thái đột nhập vào nơi ở của anh V.H.S (SN 2001) đường Đô Lương, trộm 1 ĐTDĐ iPhone 12 Pro Max và 1,1 triệu đồng tiền mặt. (Nguyễn Văn)

Cướp giật tài sản

Ngày 17/8, Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra tại KP. Hải Sơn, TT. Phước Hải. Theo thông tin ban đầu, 1 đối tượng lạ mặt đã cướp giật điện thoại iPhone 13 Pro Max và số tiền 3,1 triệu đồng của chị N.T.H (SN 1991, trú tại TP. Vũng Tàu). (Lê Nguyễn)

Chiếm đoạt tài sản

Ngày 17/8, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Dương Thị Trà My (SN 1994, trú tại TP. Hải Phòng) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại đường Nguyễn An Ninh, phường Thắng Nhì, My đã chiếm đoạt xe mô tô hiệu Honda Vision của chị N.T.N (SN 1991, trú tại tỉnh Kiên Giang). (Phước An)

Tìm bị hại

Công an TP.Vũng Tàu đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Nguyễn Văn Đồng (SN 1973, trú tại ấp Bắc 1, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) thực hiện. Ai là bị hại liên quan đến bị can Nguyễn Văn Đồng liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01 đường 3/2, phường 8, SĐT 0988.341.875) để cung cấp thông tin giải quyết.