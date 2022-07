TP. VŨNG TÀU: Số vụ tai nạn giao thông giảm

Ngày 14/7, Công an TP. Vũng Tàu tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” cho lãnh đạo Công an TP. Vũng Tàu.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an TP. Vũng Tàu đã chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất Thành ủy, UBND thành phố ban hành chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch quan trọng về bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm về kinh tế, quốc phòng, an ninh.

Do làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm nên tình hình hoạt động của các loại tội phạm đã bị kiềm chế và giảm so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, công an thành phố đã điều tra khám phá làm rõ 144 vụ - 274 đối tượng, đạt tỷ lệ 91,7%; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ (99/110), số người chết (32/34) và bị thương (50/75) so với cùng kỳ năm 2021.

Nhân dịp này, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” của Bộ trưởng Bộ Công an cho bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu. Ngoài ra, 21 cá nhân là lãnh đạo, CBCS Công an thành phố cũng vinh dự được tặng Kỷ niệm chương trong đợt này.

AN BÌNH