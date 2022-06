Ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ từ nhà ở kết hợp kinh doanh

Theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 thay thế cho Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC có nêu rõ, hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây: - Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn; các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy. - Có nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an; - Có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sống với khu vực sản xuất, kinh doanh. - Trang bị đủ các loại bình chữa cháy xách tay, phương tiện cứu người phù hợp với đặc điểm hoạt động và tính chất kinh doanh của từng gia đình; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện; hàng hóa, vật tư phải sắp xếp, bố trí gọn gàng, bảo quản và sử dụng theo đúng quy định an toàn về PCCC. -Hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy tương ứng với loại hình cơ sở theo quy định tại Điều 5, Nghị định 136/2020/NĐ-CP.