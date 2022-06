"Lá chắn" ngăn dịch COVID-19

Sáng 24/6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân- Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội”. Đây là lực lượng tuyến đầu là “lá chắn thép” trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh được thành lập tuyên truyền, kiểm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát y tế cầu Cỏ May khi toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị 16.

Đẩy mạnh tuyên truyền, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm

Ngày 17/8/2021, sau khi Bộ Công an ban hành kế hoạch về hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch và phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19- Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Phong trào thi đua đặc biệt đề ra 6 nội dung, 10 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh. Với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép”: Đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch bệnh.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Hải, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03)-Công an tỉnh cho biết, trong năm 2021, đơn vị đã đăng tải trên 500 bài viết, video về công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, PA03 cũng xử lý 14 vụ việc với 18 trường hợp lợi dụng mạng internet, mạng xã hội đăng tải thông tin không đúng sự thật, xử phạt hành chính 9 trường hợp với số tiền hơn 42 triệu đồng, nhắc nhở 9 trường hợp. Đơn vị còn tham mưu giải quyết một số vụ việc phức tạp tại cơ sở cách ly y tế như: gây rối trật tự, tàng trữ trái phép chất ma tuý, F0 trốn khỏi nơi cách ly. Dù là đơn vị tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh nhưng đơn vị cũng tích cực cử 13 lượt cán bộ phối hợp tăng cường đảm bảo ANTT tại khu cách ly.

Tại TX.Phú Mỹ có 9 KCN hoạt động nên khi xảy ra dịch bệnh thì công tác bảo đảm ANTT, phòng chống dịch bệnh để doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất tại chỗ là việc làm rất khó khăn. Tuy nhiên, bằng quyết tâm, nỗ lực lực lượng Công an TX.Phú Mỹ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thượng tá Lê Anh Đại, Phó Trưởng Công an TX. Phú Mỹ cho biết, là địa bàn có nhiều KCN nên trong công tác phòng chống dịch cũng có nhiều áp lực. Vì vậy, để kiểm soát tốt tình hình Công an TX.Phú Mỹ đã kết nối Zalo với 190 DN để kịp thời nắm bắt tình hình, triển khai các công việc phòng, chống dịch tới lãnh đạo DN và toàn thể công nhân.

Ngày đêm bám chốt kiểm dịch

Còn Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng, Phó Trưởng phòng CSGT (PC08)-Công an tỉnh cho biết, các chốt kiểm soát trên QL 51, 55, 56 được xem là “lá chắn thép” trấn giữ cửa ngõ trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát. Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 3 và 4, đơn vị đã tổ chức gần 1.500 ca kiểm soát với hơn 1 triệu lượt phương tiện, buộc quay đầu 35 ngàn luợt phương tiện không đủ điều kiện vào tỉnh. Tại các chốt, đơn vị test nhanh COVID-19 cho gần 60 ngàn trường hợp, phát hiện 96 ca dương tính. “’Thời gian chống dịch có nhiều CBCS trực chốt bất kể nắng mưa, ngày đêm, nhiều tháng không được về nhà. Trong đó, nhiều CBCS đã nhiễm COVID-19, sau khi phục hồi sức khoẻ đã xung phong tiếp tục bám chốt, bám đường”-Thượng tá Hùng nói.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện tại tỉnh, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu phòng, chống đẩy lùi dịch bệnh. Hơn 80% quân số Công an tỉnh đã trực tiếp tham gia hầu hết các khâu của công tác phòng, chống dịch từ truy vết, phát hiện, khoanh vùng đến kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh; bảo đảm ANTT tại các chốt kiểm soát, khu vực cách ly, điều trị dịch bệnh. Song song đó, Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, phương án về bảo đảm ANTT, tăng cường chủ động dự báo tình hình, trao đổi, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện thống nhất, hiệu quả, toàn diện các mặt công tác công an kết hợp các giải pháp phòng, chống dịch.

Lực lượng CSGT đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải, lưu thông hàng hoá, nhất là hàng hoá thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch và đời sống nhân dân; kiểm soát phương tiện vận tải có mã nhận diện “luồng xanh” qua các chốt kiểm dịch.

Đại tá Bùi Văn Thảo cũng nhấn mạnh, hiện nay đã trở lại trạng thái bình thường mới, khôi phục lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên, dịch COVID-19 dự báo còn những diễn biến khó lường. Vì vậy, Công an tỉnh đã chỉ đạo cho các đơn vị, công an các địa phương tiếp tục phát huy cao nhất ý thức, trách nhiệm, tinh thần “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân”; Tiếp tục thể hiện tốt vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19, là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân; Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong lực lượng CAND gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, tiếp tục duy trì tinh thần, phương châm của phong trào thi đua “Lực lượng CAND-Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19-Thanh bảo kiểm bảo đảm ANTT, ATXH” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; Chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, tham mưu, đề xuất về tác động của dịch bệnh đối với kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm ANTT, ATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm luật trong tình hình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh.

Theo đó, từ ngày 15/8, đến 15/11/2021, Công an tỉnh đã thành lập 12 tổ công tác đặc biệt (mỗi tổ 3 đồng chí) làm nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền tuần tra kiểm soát. Phối hợp tuần tra hơn 70 ngàn lượt, nhắc nhở gần 10 ngàn trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, xử phạt hơn 11 ngàn trường hợp với số tiền hơn 21 tỷ đồng. Về công tác an sinh xã hội, Công an tỉnh và công an địa phương đã vận động kinh phí lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế từ các mạnh thường quân để thực hiện các gói an sinh. Qua đó, đơn vị đã vận động gần 2 tỷ đồng, hơn 22 tấn gạo, gần 4.000 que test COVID-19, hơn 6.000 bộ quần áo bảo hộ y tế… Công tác vận động hỗ trợ nông dân trong và ngoài tỉnh tiêu thụ nông sản tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN-TRẦN TIỀN