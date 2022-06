Chống người thi hành công vụ, hai cha con "dắt nhau" đi tù

Ngày 10/6, TAND tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” và “chống nguời thi hành công vụ” đối với bị cáo Nguyễn Quốc Bảo (SN 1989) và Nguyễn Quốc Dũng (SN 1967, cùng ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc).

Hai cha con bị cáo Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Quốc Bảo lãnh hàng chục năm tù.

Vượt chốt phòng dịch, chém công an trọng thương

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 15/7/2021, Bảo điều khiển xe máy biển số 72G1-13677, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi qua chốt kiểm dịch COVID-19 tại thôn Suối Tứ (xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận), thì bị ông Hồ Văn Thành (dân quân xã Thắng Hải) ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra.

Bảo không chấp hành mà điều khiển xe vượt chốt. Lực lượng tuần tra đuổi theo gần 300m thì chặn được xe Bảo, yêu cầu quay lại chốt kiểm dịch để khai báo y tế. Bảo liền mở cốp xe máy, lấy dao Thái Lan ra đe dọa để được đi. Tiếp đó, Bảo cầm dao đâm ông Đoàn Trường Sơn (tổ tuần tra) nhưng ông Sơn né được.

Sau đó, Bảo chạy xe ngược về hướng xã Hòa Hiệp thì bị ông Nguyễn Văn Tưởng (tổ tuần tra) đuổi theo ép sát xe để ngăn cản nhưng bị đối tượng tông ngã xuống đường. Bảo tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về nhà tại ấp Phú Lâm (xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc).

Ngay lập tức lực lượng Công an xã Thắng Hải phối hợp với Công an xã Hòa Hiệp khoảng 10 người đến nhà vận động Bảo ra trụ sở công an làm việc. Bảo không chấp hành mà cùng với cha ruột là Nguyễn Quốc Dũng đứng trước sân nhà chửi bới, dùng dao rựa hù dọa và chống đối không cho lực lượng chức năng tiếp cận.

Đến 11 giờ cùng ngày, ông Võ Công Dũng và Lâm Văn Trung (Công an xã Hoà Hiệp) đến vận động gia đình đưa Bảo đến trụ sở công an xã làm việc. Bảo liền dùng dao rựa chém trúng đầu ông Lâm Văn Trung làm nứt vỡ nón bảo hiểm. Lực lượng công an đã sử dụng bình xịt hơi cay trấn áp Bảo giải cứu ông Lâm Văn Trung.

Gần 2 tiếng sau, công an đã huy động lực lượng với 20 người tới nhà vận động nhưng hai cha con Dũng và Bảo vẫn cầm dao rựa đứng trước sân nhà chống trả, thách thức. Bất ngờ, Bảo dùng dao rựa đuổi chém nhiều nhát về phía ông Hoàng Văn Dương (Công an xã Thắng Hải). Ông Hoàng Văn Dương lùi về phía bụi chuối bên cạnh né tránh thì bị vấp ngã, Bảo lao tới vung dao chém vào người ông Hoàng Văn Dương. Theo phản xạ, ông Hoàng Văn Dương giơ tay lên đầu đỡ thì bị Bảo chém gần đứt lìa cánh tay trái.

Khi Bảo tiếp tục đuổi chém ông Hoàng Văn Dương thì ông Dũng cầm dao rựa chạy theo sau Bảo chém loạn xạ về phía ông Hoàng Văn Dương nhưng bị công an dùng bình xịt hơi cay trấn áp kịp thời nên ông Hoàng Văn Dương được giải cứu. Tiếp đó, ông Dũng và Bảo tiếp tục dùng rựa cố thủ, chống trả lực lượng chức năng.

Đến chiều tối cùng ngày, ông Dũng bị bắt còn Bảo bỏ chạy khỏi nhà. Đến sáng ngày hôm sau, Bảo bị bắt khi đang bỏ trốn.

Hai cha con dắt nhau đi tù

Cáo trạng xác định hành vi của Nguyễn Quốc Bảo và Nguyễn Quốc Dũng đã phạm vào tội “giết người” theo quy định tại điểm a, d, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự và tội “chống người thi hành công vụ” quy định tại điểm b, khoản 2, điều 330 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên xét xử, bị cáo Bảo thừa nhận hành vi phạm tội và xin được xem xét tội danh “giết người” thành tội “cố ý gây thương tích”. Còn bị cáo Dũng cho rằng khi thấy rất đông người kéo đến nhà, rượt bắt con thì chạy tới để phản ứng, ngăn cản. Đồng thời đề nghị xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án.

HĐXX nhận thấy hai bị cáo nhận thức đầy đủ về hành vi của mình nhưng vẫn cố tình thực hiện việc xâm phạm hoạt động của cơ quan chức năng nhất là trong thời điểm chống dịch. Hành vi của các bị cáo là chống đối quyết liệt đối với những người thi hành công vụ, thể hiện thái độ xem thường pháp luật. Các bị cáo đã xâm phạm đến sức khoẻ tính mạng của người khác, nhất là người đang thực thi công vụ.

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Bảo 12 năm tù về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “chống người thi hành công vụ”, tổng hợp hình phạt là 15 năm tù. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Dũng 10 năm tù về tội “giết người”, 2 năm tù về tội “chống người thi hành công vụ”, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù.

Ngoài ra, hai cha con bị cáo còn phải bồi thường chi phí điều trị cho bị hại Hoàng Văn Dương số tiền 100 triệu đồng.

