AN NINH TRẬT TỰ

Dâm ô với trẻ em

Ngày 5/6, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ dâm ô với trẻ em xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, giữa năm 2021 và tháng 4/2022, tại khu 3, huyện Côn Đảo đối tượng Võ Hữu C. (SN 1988, quê Quảng Ngãi) đã có hành vi dâm ô với cháu N.T.T (SN 2009, trú tại huyện Côn Đảo). Cuối tháng 5/2022, gia đình cháu T. phát hiện vụ việc, nên đến Công an huyện Côn Đảo trình báo. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5/6, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Đoàn Thị Huyền Chân (SN 1997, quê tỉnh Đồng Tháp) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại đường Phan Huy Chú, phường 2, TP. Vũng Tàu, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bắt quả tang Chân đang tàng trữ trái phép 1,1268gr ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 5/6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh cán bộ công an, chi cục thuế. Theo trình bày của bị hại, chị Võ Thị Bích T. (SN 1988, trú tại huyện Xuyên Mộc) nhận được điện thoại của một số đối tượng lạ mặt tự xưng là cán bộ của công an, chi cục thuế, yêu cầu truy cập vào đường link gửi qua điện thoại và thực hiện một số thao tác theo hướng dẫn của chúng. Sau khi thực hiện xong, chị T. phát hiện tài khoản bị trừ 670 triệu đồng, nên đến cơ quan công an trình báo. (Trí Nhân)

Truy nã

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Long Điền truy nã bị can có đặc điểm sau: Huỳnh Tấn Vũ (SN 1999, HKTT: ấp Đồng Trung, xã An Nhứt, huyện Long Điền), CCCD 077099006522, cấp ngày 17/6/2021. Nhận dạng: cao 1,65m, da vàng, tóc ngắn, lông mày rậm, sống mũi thẳng, mắt bình thường. Tội danh bị khởi tố lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bất kể người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến viện kiểm sát, công an hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng cần báo ngay cho Công an huyện Long Điền (KP. Long Sơn, TT.Long Điền, SĐT: 02543.653.100 hoặc 0938.575.113 gặp ĐTV Ngô Văn Hiếu) để trình báo. (Sơn Khê)