Thời gian qua, mô hình Tổ liên gia tự quản ANTT tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào việc giải quyết các mâu thuẫn, vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp, giữ bình yên thôn xóm.

Tổ liên gia tự quản ANTT xã Láng Lớn, huyện Châu Đức tuần tra khép kín địa bàn.

Xã Láng Lớn, huyện Châu Đức có hơn 1.700 hộ với trên 63 ngàn nhân khẩu. Là địa bàn rộng, trong khi lực lượng công an mỏng, nên việc kiểm soát bảo đảm ANTT gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, từ tháng 8/2016, Công an xã Láng Lớn đã tham mưu cấp uỷ, chính quyền thành lập mô hình Tổ liên gia tự quản về ANTT, nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT.

Hiện nay, Tổ liên gia tự quản về ANTT” xã Láng Lớn, huyện Châu Đức có khoảng 30 thành viên, nòng cốt là tổ trưởng tổ đoàn kết dân cư, lực lượng công an, dân quân tự vệ phụ trách thôn kết nối các hộ dân trên địa bàn. Kể từ khi thành lập, Tổ liên gia tự quản về ANTT đã tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức ban, ngành, đoàn thể trong công tác vận động tuyên truyền quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Tổ liên gia tự quản về ANTT đã tổ chức hòa giải được nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong dân, phối hợp cùng công an xã đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát động quần chúng tố giác tội phạm. Các thành viên trong tổ đã phối hợp cùng với lực lượng công an xã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tình hình ANTT, qua đó, góp phần nâng cao ý thức “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và tự hòa giải”, đồng thời tham gia giữ gìn ANTT trong từng gia đình, thôn xóm.

Ông Ìn Si Cẩu, Tổ trưởng Tổ liên gia tự quản ANTT (xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) chia sẻ: Từ khi thành lập Tổ liên gia tự quản về ANTT, ý thức người dân trong việc phòng, chống tội phạm tăng lên rõ rệt. Không chỉ phòng ngừa bên ngoài mà người dân còn tuyên truyền vận động người thân, hàng xóm không vi phạm pháp luật. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Tổ liên gia tự quản về ANTT đã lập nhóm zalo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm thông điệp 5K, cùng với đó theo dõi biến động về nhân khẩu trên địa bàn để kịp thời phát hiện, thông báo cho chính quyền, cơ sở y tế những trường hợp phải cách ly theo đúng quy định.

Ông Phạm Đình Tân, người dân xã Láng Lớn tâm sự: “Khi mỗi người dân là tai mắt, chủ động trong việc phòng, ngừa thì tội phạm khó có đất sống, thôn xóm bình yên”.

Thiếu tá Trương Huy Dũng, Trưởng Công an xã Láng Lớn, huyện Châu Đức cho biết, trong thời gian qua, công an đã tham mưu Đảng uỷ, UBND xã xây dựng nhiều mô hình, trong đó mô hình “Tổ liên gia tự quản ANTT” đã đạt hiệu quả cao trong công tác giữ gìn ANTT, phòng chống tội phạm, giảm phạm pháp hình sự cũng như là tội phạm trộm cắp trên địa bàn. Trong năm 2021, toàn xã chỉ xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự (giảm 7 vụ so với năm 2020). Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 1 vụ phạm pháp hình sự.

Song song với thực hiện mô hình Tổ liên gia tự quản về ANTT, Công an xã Láng Lớn, huyện Châu Đức tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động của các mô hình đảm bảo ANTT khác, nhằm xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội trong mỗi người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

