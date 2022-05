AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 9/5/2022

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 9/5, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thế Đoàn (SN 1998, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại đường Nguyễn Du, phường 1, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Đoàn đang tàng trữ trái phép 1 gói ma tuý tổng hợp dạng khay, 1 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. (Nguyễn Văn)

Bắt đối tượng hiếp dâm

Ngày 9/5, Công an huyện Côn Đảo đã lập hồ sơ xử lý vụ hiếp dâm xảy ra tại quán L.N, khu 5. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Chí Thanh (SN 2005, quê tỉnh Kiên Giang) sau khi nhậu xỉn điều khiển xe máy đến quán trên. Tại đây, Thanh vào bếp lấy con dao rồi đi vào phòng chị K.T.T.G (SN 1981, quê Vĩnh Long) đe dọa nhằm thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Khi Thanh đang thực hiện hành vi phạm tội thì nạn nhân kêu cứu, nên được mọi người trong quán tri hô bắt giữ đối tượng giao công an xử lý. (Nguyễn Anh)

Cố ý gây thương tích

Ngày 9/5, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, Nguyễn Thế Đạt (SN 1982) đi làm về phòng trọ tại KP.Long Phượng, TT.Long Điền) thì Nguyễn Phước Thọ (SN 1990) nhà gần đó đến đòi nợ, nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Thọ cầm gạch ném Đạt nhưng Đạt tránh được và 2 bên lao vào đánh nhau. Sau đó, Đạt và Thọ cùng chạy vào nhà lấy dao đánh nhau. Thọ bị Đạt dùng dao chém gây thương tích ở khuỷu tay. Thấy con bị chém ông Nguyễn Văn Phước (SN 1957, cha của anh Thọ) xông đến dùng tay đánh liền bị Đạt chém vào đầu gây thương tích. (Sơn Khê)

1 người tử vong do TNGT

Ngày 9/5, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 72H-00063 do anh Tô Văn Nhân (SN 1980, trú tại huyện Long Điền) điều khiển lưu thông trên đường An Phước-An Ngãi hướng ra QL.55. Khi đến giao lộ giữa QL.55 và đường Phan Đăng Lưu, An Phước, An Ngãi thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72K1-36211 do anh N.T.D (SN 1999, trú tại huyện Long Điền) điều khiển lưu thông trên QL.55 hướng từ TP.Bà Rịa đi huyện Đất Đỏ. (Trí Nhân)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ “trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 27/3, tại Bãi tắm Long Cung, phường 10, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ 1 xe mô tô hiệu SAPPHIRE, biển số 72L4-0063; Số máy: 52QML-0000912; Số khung: CJ20261-000912, đứng tên chủ sở hữu tài sản Lương Thị Mến, thường trú: 2/2D Bình Giã, phường 8, TP.Vũng Tàu, số CMND: 271468811. Vậy, đề nghị người có thông tin lai lịch như trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, ĐT: 02543.856.573 hoặc gặp ĐTV Dư Minh Tiến, SĐT: 0337378589) để giải quyết.