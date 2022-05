AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm tài sản

Ngày 12/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, anh Bùi Văn Khoa (SN 1990, trú tại TP. Vũng Tàu) phát hiện xe mô tô biển số 72C1-449.11 của mình để tại 243A, Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu bị mất nên đến cơ quan công an trình báo.

* Cùng ngày, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1995, trú tại TX. Phú Mỹ) đến tiệm tóc Nghĩa (KP.Hải Sơn, phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ) để làm việc, thì phát hiện mất nhiều tài sản có giá trị. Sau đó, anh Nghĩa đến Công an phường Phước Hòa trình báo. Qua điều tra, cơ quan công an xác định và mời Huỳnh Tấn Duy (SN 2007, trú tại TX.Phú Mỹ) và Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 2000, tỉnh Đắk Nông) tới làm việc. Tại đây các đối tượng trên đã khai nhận thực hiện vụ trộm cắp trên. (Lê Nguyễn)

Truy tìm xe mô tô

Cơ quan CSĐT-Công an TX.Phú Mỹ truy tìm tài sản có dấu hiệu bị chiếm đoạt có đặc điểm sau: Xe mô tô 2 bánh hiệu Honda từ 50-175cm3, dung tích xi lanh 109, biển số 50X1-026.16, màu sơn đen trắng, số máy JA38E0283371, số khung RLHJA3813GY132424. Vậy ai phát hiện xe có đặc điểm trên liên hệ Công an TX.Phú Mỹ (KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, SĐT:02543.893.130 hoặc 0907.469.119 gặp ĐTV Nguyễn Công Thành) để giải quyết.