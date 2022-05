AN NINH - TRẬT TỰ

Tông vào cây xanh, 1 người tử vong

Ngày 10/5, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, rạng sáng 7/5, xe ô tô biển số 49C-183.XX do anh N.H.L. (SN 1991, trú tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông trên QL56 (chưa xác định được hướng). Khi đến Km20+100 thuộc ấp Liên Sơn (xã Xà Bang, huyện Châu Đức) thì ô tô tông vào cây xanh ven đường. Hậu quả, anh L. tử vong. (Phước An)

Trộm tài sản

Ngày 10/5, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Lan (SN 1970, KP. Hải Hòa, TT. Long Hải, huyện Long Điền) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại chợ Hòa Long, chị Nguyễn Thị Sang (SN 1984, trú tại TP. Bà Rịa) phát hiện mất số tiền hơn 15 triệu đồng nên tri hô cùng người dân gần đó kiểm tra, phát hiện đối tượng Lan đang cầm số tiền trên nên đưa đến cơ quan công an trình báo. Tại cơ quan công an Lan khai nhận đã trộm số tiền trên.

Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Đặng Quốc Hưng (SN 1991, trú tại phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình bày của bị hại, Hưng đã đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1976, 907/1E, Bình Giã, phường 10, TP. Vũng Tàu) trộm nhiều tài sản có giá trị, với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng. Ngoài ra, Hưng còn khai nhận, trước đó đã trộm 1 máy tính bảng hiệu Samsung, 2 điện thoại Samsung và số tiền 1,8 triệu đồng tại nhà chị Phạm Thị Thùy Dương (SN 1984, 855F29, Bình Giã, phường 10). Hưng là đối tượng mới chấp hành xong hình phạt tù và trở về địa phương ngày 29/6/2020. (Lê Nguyễn)

Tìm tung tích nạn nhân

Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đang xác minh vụ việc: Vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 27/4, quần chúng nhân dân phát hiện tử thi nữ giới (chưa rõ lai lịch) nằm úp trên bãi đá tại khu vực bờ biển thuộc khuôn viên Khách sạn Mecure (03-06, Hạ Long, phường 2, TP Vũng Tàu). Hiện tại tử thi đang được Công an TP.Vũng Tàu lưu giữ tại nhà đại thể (Bệnh viện Vũng Tàu). Đặc điểm nhận dạng của nạn nhân như sau: là nữ giới, khoảng 55-60 tuổi, cao khoảng 1,5m, mặc đồ bộ (kiểu đồ phật tử) áo vải dài tay màu xanh, quần vải dài màu xanh, tóc cắt ngắn. Có 3 răng giả hàm trên bên phải, còn lại đã rụng hết. Trên cổ có đeo một máy phát nhạc loại nhỏ màu trắng.

Ai là nhân thân của người có đặc điểm nêu trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, ĐT: 02543.856.573 hoặc cán bộ thụ lý Nguyễn Văn Như, ĐT: 0974820452) để giải quyết.