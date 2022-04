Từ 21/5, có thể nộp phạt nguội vi phạm giao thông tại nơi cư trú

Bộ Công an vừa có Thông tư 15/2022/TT-BCA trong đó có sửa đổi quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình TTKS, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT.

Theo đó, điểm mới nhất trong nội dung này đó là kết quả phạt nguội được gửi cho công an nơi cư trú để xử lý; người dân được nộp phạt giao thông tại Cổng Dịch vụ công Bộ Công an; người vi phạm không cần quay lại nơi vi phạm giải quyết phạt nguội.

Khi phát hiện vi phạm thông qua phương tiện, thiết bị nghiệp vụ của lực lượng CSGT mà không dừng được phương tiện để xử phạt, thì người có thẩm quyền xử phạt sẽ xác định thông tin về người và phương tiện vi phạm. Theo đó, sau khi xác minh được người vi phạm, cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thẳng thông báo mời người vi phạm đến trụ sở để giải quyết. Nếu người vi phạm không đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết thì mới gửi thông báo đến công an xã nơi người đó cư trú.

Trường hợp người vi phạm không cư trú tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan công an đã phát hiện vi phạm, kết quả phạt nguội sẽ được xử lý như sau: Chuyển kết quả đến công an xã nơi người vi phạm cư trú: Nếu vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã. Chuyển kết quả đến công an huyện nơi người vi phạm cư trú: Nếu vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã hoặc thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã nhưng công an cấp xã chưa được trang bị hệ thống mạng kết nối.

Trước đó, sau khi xác minh được người vi phạm, cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thẳng thông báo mời người vi phạm đến trụ sở để giải quyết. Nếu người vi phạm không đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết thì mới gửi thông thông báo đến công an xã nơi người đó cư trú.

Theo quy định hiện hành, khi bị phạt nguội, người vi phạm sẽ nhận được thông báo mời đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc vi phạm. Lúc này, người bị phạt nguội buộc phải quay trở lại nơi vi phạm để giải quyết.

Tuy nhiên, theo quy định của Thông tư 15, khi xác minh được người và phương tiện vi phạm, kết quả phạt nguội sẽ được gửi thẳng về trụ sở công an nơi người vi phạm cư trú để giải quyết và xử lý vi phạm.

Cùng với đó, Thông tư 15 cũng quy định, nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm, thì cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thông báo yêu cầu người vi phạm đến trụ sở công an cấp xã, công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc.

Khi người vi phạm đến làm việc thì trưởng công an cấp xã, trưởng công an cấp huyện tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông theo quy định.

Với quy định mới tại Thông tư 15/2022, người vi phạm sẽ có thêm 1 cách để nộp phạt vi phạm giao thông đó là truy cập Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an để nộp phạt

PHƯƠNG THÚY