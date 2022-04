Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 24/4, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Đất Đỏ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thanh Tâm (SN 1993, trú tại huyện Long Điền) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1982) và anh Huỳnh Võ Trung Thành (SN 1999, trú tại TP. Hồ Chí Minh) có thời gian nghỉ dưỡng tại khu du lịch Oceanami (KP.Hải Sơn, TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ) nên quen biết Tâm - là nhân viên của khu du lịch.

Do có nhu cầu đặt căn hộ tại Oceanami để nghỉ dưỡng, nên chị Thắm liên lạc với Tâm để nhờ đặt phòng. Từ ngày 9-11/2, chị Thắm đã chuyển vào số tài khoản của Tâm tại Ngân hàng Viettinbank với tổng số tiền 20,9 triệu đồng. Khi đến nghỉ dưỡng ở khu du lịch Oceanami, chị Thắm được biết Tâm đã nghỉ việc từ ngày 28/1 và Tâm không đặt căn hộ cho chị Thắm như thỏa thuận. Do đó, chị Thắm đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Tương tự như trên, từ ngày 19-22/2, anh Thành đã chuyển khoản vào số tài khoản của Tâm tại Ngân hàng Viettinbank với tổng số tiền 35,9 triệu đồng để nhờ Tâm đặt 2 căn hộ tại Oceanami. Khi anh Thành đến nhận căn hộ thì được ban quản lý thông báo là chưa có đặt phòng, nên anh Thành liên hệ với Tâm. Sau đó, Tâm đã chuyển khoản 1 triệu đồng để đặt căn hộ cho anh Thành. Số tiền còn lại, Tâm đã sử dụng hết.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, sau khi nhận tiền của chị Thắm và anh Thành, đối tượng Tâm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tổng cộng 55,8 triệu đồng để sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan điều tra Công an huyện Đất Đỏ, Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

TRÍ NHÂN