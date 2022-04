Không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Thời gian qua, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy của tỉnh đã tăng cường lực lượng đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma tuý đưa nhiều đối tượng ra ánh sáng. Tuy nhiên, cuộc chiến với tội phạm luôn là cuộc chiến khó khăn, nhiều cam go, đòi hỏi sự bền bĩ, mưu trí, dũng cảm của lực lượng làm nhiệm vụ.

Đối tượng Trương Quang Sỹ (36 tuổi, trú tại phường Mỹ xuân, TX.Phú Mỹ) và tang vật vụ ma túy lớn được lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý-Công an tỉnh triệt phá ngày 18/4.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 143 vụ, với 230 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý. So với quý I/2021, giảm 25 vụ và 38 đối tượng. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện 151 vụ, với 259 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý.

Mới đây, ngày 18/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an TX. Phú Mỹ tiến hành bắt giữ đối tượng Trương Quang Sỹ (36 tuổi, trú tại phường Mỹ xuân, TX.Phú Mỹ) cùng đồng bọn là Bùi Minh Âu (32 tuổi, trú tại phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa) và Đặng Vy Phương (36 tuổi, trú tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ tang vật là 3,8 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 492 viên ma túy dạng thuốc lắc, 3 cân điện tử, 4 ĐTDĐ và một số tang vật có liên quan. Tại cơ quan công an, Sỹ khai nhận, đã mua số ma túy nói trên từ TP.Hồ Chí Minh với số tiền gần 800 triệu đồng, sau đó đem về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiêu thụ.

Được biết, đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh cho tới nay và hoạt động liên tỉnh, có thủ đoạn tinh vi, phức tạp, các đối tượng bị bắt đều là đối tượng nghiện, có nhiều tiền án liên quan đến ma túy.

Cùng ngày 18/4, lực lượng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Long Điền tiến hành kiểm tra nhà Lê Kiều Thúy (SN 1997) ở xã Tam Phước bắt quả tang đối tượng đang tàng trữ trái phép 14 gói ma túy đá. Tại hiện trường, lực lượng công an còn thu giữ thêm các tang vật có liên quan như: cân tiểu ly, các gói nilon để phục vụ cho việc bán ma tuý. Tại cơ quan công an, Thúy khai nhận, mua số ma túy trên từ một đối tượng chưa rõ lai lịch với số tiền 16 triệu đồng. Sau đó, đem về cất giấu tại nhà để bán cho các con nghiện để kiếm lời.

Hay trước đó, ngày 28/3, Cơ quan CSĐT, Công an TX. Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức, chứa chấp và mua bán trái phép chất ma túy”, xảy ra tại quán Karaoke Hoàng Phương 2 (KP. Phước Hưng, phường Mỹ Xuân). Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với: Đào Công Qui (SN 1977, quản lý quán Karaoke) về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Võ Đại (SN 1990), Phạm Đình Sang (SN 1994), Trương Văn Lộc (SN 1987), Ngô Thanh Công (SN 1995), Nguyễn Văn Sang (SN 1988), Hoàng Hoài Phong (SN 1996), Huỳnh Anh Vũ (SN 1999), Ngô Sĩ Đạo (SN 1994), Trần Quốc Hùng (SN 1995) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo kết quả điều tra, ngày 15/3, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế ma túy Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Mỹ Xuân kiểm tra hành chính quán karaoke Hoàng Phương 2. Qua đó phát hiện, bắt quả tang 22 nam và 10 nữ sử dụng trái phép chất ma túy, “bay lắc” trong các phòng hát: 401, 302, 304, 201. Trên bàn và dưới đất có những gói nhỏ dạng viên và bột màu trắng đang sử dụng dở dang. Qua test nhanh, tất cả các đối tượng này đều dương tính với chất ma túy.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an TX. Phú Mỹ cho biết, thời gian qua, Công an TX.Phú Mỹ đã xây dựng các kế hoạch để triệt phá các tụ điểm, đối tượng liên quan đến ma tuý. “Chúng tôi đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nắm chắc tình hình, địa bàn, theo dõi đối tượng để bắt ngay khi các đối tượng gây án”, Thượng tá Bình nói.

Bên cạnh việc triệt phá, bắt các đối tượng ma tuý thì công tác quản lý, giáo dưỡng người nghiện tại địa bàn cũng được quan tâm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2.700 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý, giảm 438 người so với quý I/2021.

Quyết tâm kiềm, giảm số người nghiện và sử dụng ma tuý, công an các địa phương đã tăng cường quản lý, rà soát và đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật phòng, chống ma túy 2021. Qua đó, nâng cao hiệu quả cai nghiện, đồng thời giảm thiểu tình trạng tái nghiện gây mất ANTT tại địa phương.

Trung tá Lâm Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Công an TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức cho biết, trong thời gian tới, lực lượng Công an TT.Ngãi Giao sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với từng loại đối tượng nghiện ma tuý nói riêng và các loại tội phạm nói chung để bảo đảm ANTT địa phương.

Bên cạnh đó, ngoài việc nắm, phân tích, dự báo và đánh giá tình hình tội phạm ma túy và người nghiện, lực lượng công an còn tận dụng, khai thác tối đa công nghệ, đặc biệt là hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, dữ liệu CCCD để quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng công an cơ sở và hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy.

Thượng tá Lâm Văn Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh cho hay, thời gian qua, các lực lượng như Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan… đã phối hợp rất tốt trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý.

Tuy nhiên, công tác đấu tranh với các loại tội phạm ma túy hiện nay rất phức tạp, nguy hiểm với số người nghiện ma túy có xu hướng ngày càng tăng. Thế nhưng, lực lượng phòng, chống tội phạm ma tuý luôn quyết tâm, dốc hết sức lực để đấu tranh, ngăn ngừa, nhằm giảm, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma tuý.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ