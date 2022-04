Cẩn thận mất tiền triệu khi qua trạm thu phí có ETC

Làn ETC ở trạm thu phí chỉ dành riêng cho những xe đủ điều kiện vào làn. Khi không đủ điều kiện, chớ tùy tiện vào làn nếu không muốn bị xử phạt.

Hiện hệ thống thu phí tự động được triển khai tại 112 trạm thu phí trên toàn quốc do ePass và VETC vận hành hoặc kết nối hệ thống tính cước, lưu trữ thông tin của khách hàng. Trong ảnh: Trạm thu phí T3-QL51 vẫn chưa có luồng dành riêng cho thu phí không dừng.

Bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng khi không đủ điều kiện vào làn ETC

Theo tìm hiểu, hiện hệ thống thu phí tự động được triển khai tại 112 trạm thu phí trên toàn quốc do ePass và VETC vận hành hoặc kết nối hệ thống tính cước, lưu trữ thông tin của khách hàng. Tại mỗi trạm thu phí đều có “làn ETC” và “làn hỗn hợp” dành cho phương tiện dán thẻ ePass/VETC dễ dàng hơn khi di chuyển qua các trạm thu phí mà không cần dừng xe để trả phí, tiết kiệm nhiên liệu và thời gian khi di chuyển. Tuy nhiên, có nhiều tài xế cho xe qua làn ETC dù không có dán thẻ thu phí hoặc có tài khoản nhưng không đủ tiền thanh toán.

Nghị định 123/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2022 đã tăng nặng mức phạt với nhiều vi phạm về giao thông so với Nghị định 100/2019/NĐ-CP trước đó đối với các hành vi đi vào làn thu phí điện tử không dừng (làn ETC) khi không đủ điều kiện. Các chủ phương tiện cần lưu ý các lỗi sau để lưu thông qua trạm thành công và tránh bị xử phạt.

Theo đó, Khoản 3, Điều 2 Nghị định 123 quy định, trường hợp điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng (xe không gắn thẻ đầu cuối hoặc gắn thẻ đầu cuối mà số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả khi qua làn thu phí điện tử không dừng) đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng.

Ngoài ra, tài xế khi đi sai vào làn thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, cụ thể sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Như vậy, chủ phương tiện cần kiểm tra thường xuyên cũng như duy trì số tiền tối thiểu trong tài khoản ETC lớn hơn số tiền phải trả tại các trạm thu phí để tránh bị xử phạt không đáng có. Nếu gặp trục trặc trong vấn đề nạp tiền vào tài khoản, bạn nên chủ động lái xe đi vào làn thu phí thường để tránh mất thời gian cho các phương tiện khác trên làn ETC.

Giữ khoảng cách 3-5m khi di chuyển qua làn ETC

Khi di chuyển qua làn ETC, nhiều chủ phương tiện bám buôi xe phía trước, đặc biệt là xe tải dẫn đến việc cản tầm nhìn của hệ thống, không nhận diện được thẻ của phương tiện, dẫn đến barrier không mở, hoặc đang di chuyển thì barrier đóng lại.

Để tranh sự cố này, chủ phương tiện cần: duy trì tốc độ tối đa 40km/h khi qua làn ETC; duy trì khoảng cách tối thiểu 3-5m đối với xe phía trước để đảm bảo an toàn, tránh va chạm và không bị cản tầm nhìn của hệ thống nhận diện phương tiện, khi thấy biển điện tử phía trước hiển thị biển số xe của phương tiện, đèn bật xanh thì di chuyển xe ra khỏi làn.

Trong một số trường hợp, hệ thống ETC của BOT hoặc nhà cung cấp dịch vụ gặp trục trặc dẫn đến việc thu phí viên yêu cầu thanh toán vé MTC (hình thức thu phí thủ công, sử dụng tiền mặt). Chủ phương tiện cần lưu ý thực hiện: không thanh toán vé MTC do tại các trạm đã triển khai ETC, 2 nhà cung cấp dịch vụ ePass và VETC đã thống nhất trừ tiền offline (trừ tiền sau), sau khi hệ thống được hiệu chỉnh và vận hành bình thường.

Nếu tài khoản ePass hoặc ViettelMoney đã trừ tiền cho lượt qua trạm (khách hàng nhận được tin nhắn hoặc thông báo trên app ePass) nhưng barrier không mở, nhân viên thu phí yêu cầu trả tiền mặt. Khách hàng cung cấp tin nhắn hoặc thông báo trừ tiền và yêu cầu nhân viên vận hành tại trạm kiểm tra và mở barrier cho xe qua không thay toán tiền mặt. (Trường hợp đã mua vé tháng ETC cũng tương tự).

CHƯƠNG NGUYỄN