AN NINH - TRẬT TỰ

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 26/4, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Trần Thị Kim Oanh (SN 1994, quê tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại khu vực cây xăng Thanh Lâm, KP.Song Vĩnh, phường Tân Phước, lực lượng Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Oanh mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện, thu giữ tang vật 2 gói ma túy đá. (Trí Nhân)

Hủy hoại tài sản

Ngày 26/4, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục xác minh, xử lý vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, bà Nguyễn Thị Anh Thơ (SN 1972, trú tại TP.Vũng Tàu) đến công trình xây dựng tại ấp Tây, xã Hòa Long, thì phát hiện tường rào và vật liệu xây dựng xung quanh bị đập vỡ (thiệt hại khoảng hơn 23 triệu đồng) nên đến cơ quan công an trình báo. (Phước An)

Cướp giật tài sản

Ngày 26/4, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Trần Thanh Thủy (SN 1995, trú tại huyện Long Điền) về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, trên đường đi làm từ TX.Phú Mỹ về tới địa bàn TP.Bà Rịa, do không có tiền tiêu xài, Thủy nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Thủy điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Vision biển số 72D1- 516.91, lưu thông trên các tuyến đường quanh khu vực Trung tâm hành chính tỉnh. Khi tới đường Nguyễn Tất Thành, Thủy phát hiện 1 người phụ nữ trên vai trái có đeo 1 giỏ xách màu cam, nên nhanh chóng áp sát người phụ nữ, rồi dùng tay phải giật mạnh chiếc giỏ xách, tăng ga bỏ chạy theo hướng đường Bạch Đằng để tẩu thoát. Bên trong túi xách có 3,7 triệu đồng, 1 ĐTDĐ Samsung J7 Prime và một số loại giấy tờ tùy thân. (Nguyễn Văn)

Trộm xe đạp

Ngày 26/4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hữu Ân (SN 1985, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, em Phạm Gia Bảo (SN 2008) dựng xe đạp màu cam hiệu Fomix trước sân nhà số 105/38, Ngô Đức Kế thì bị Ân lấy trộm đem bán lấy tiền tiêu xài. (Lê Nguyễn)