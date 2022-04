AN NINH - TRẬT TỰ

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh cho biết, đơn vị này đã phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng bắt Bùi Trọng Đức (SN 1996, trú tại TP. Bà Rịa) theo quyết định truy nã ngày 12/4, của phòng Cảnh sát Hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Đức bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường 3, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 14/4, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Tuấn Cường (SN 1985) và Phạm Công Danh (SN 1984, trú tại xã An Ngãi, huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại ấp An Bình, xã An Ngãi, lực lượng Công an xã An Ngãi bắt quả tang 2 đối tượng trên tàng trữ trái phép 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 14/4, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thế Long (SN 1983, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, Long đến sạp bán rau của ông Nguyễn Thanh Nam (SN 1968, ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận) thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Long dùng dao chém ông Nam gây thương tích. (Trí Nhân)

Chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/4, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại xã Phước Thuận, Đỗ Văn Đấu Em (SN 1995, quê tỉnh An Giang) mượn xe Honda Blade biển số 72G1-611.65 của anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 2002, trú tại huyện Xuyên Mộc) nhưng không trả. Anh Hiếu không liên lạc được với Em nên đến cơ quan công an trình báo. (Phước An)