AN NINH - TRẬT TỰ 22/4

TNGT 1 người tử vong

Ngày 22/4, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Trước đó, T.C.Đ (SN 1987, TX.Phú Mỹ) điều khiển xe mô tô hiệu Exciter (chưa rõ biển số) lưu thông trên đường Tóc Tiên – Châu Pha theo hướng về xã Tóc Tiên. Khi đi đến đoạn thuộc ấp 2, xã Tóc Tiên, Đ. điều khiển xe vượt xe ô tô biển số 15C-146.45 kéo theo romooc 15R-091.35 do anh Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1984, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Trong quá trình vượt, xe mô tô của Đ. đã va chạm với xe ô tô biển số 51H-990.92 do anh Lê Mã Trường Kỳ (SN 1988, trú tại TP.HCM) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Sau va chạm, xe mô tô và Đ. ngã xuống đường đã bị xe ô tô do anh Tiến điều khiển kéo lê và cán qua người, khiến Đ.tử vong. (Nguyễn Văn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 22/4, Công an huyện Long Điền cho biết, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Minh Nhựt (SN 1989, trú tại tỉnh Tiền Giang) cho Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xử lý theo thẩm quyền về tội trộm cắp tài sản. Nhựt gây án trên địa bàn huyện Châu Thành rồi bỏ trốn nên công an huyện này phải ra quyết định truy nã. Nhựt bị Công an TT.Long Hải, huyện Long Điền bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn. (Sơn Khê)

Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý

Ngày 22/4, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Lê Nguyễn Minh Trung (SN 2002, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khách sạn H.V, đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP. Vũng Tàu. Thu giữ tang vật 2 gói nhỏ ma túy dạng khay, 1 loa, 2 đèn nháy, 1 đĩa sứ. (Lê Nguyễn)