Xử lý 2 đối tượng trộm, tiêu thụ đồng hồ nước

Ngày 7/3, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Hoàng Văn Giang (SN 1989) về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Bùi Thị Hiền (SN 1984, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2022, trên các đường: Bacu, Võ Thị Sáu, Phan Chu Trinh… (TP.Vũng Tàu) xảy ra nhiều vụ trộm đồng hồ nước. Qua thống kê của Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu, từ ngày 1/1, đến ngày 2/3/2022, Xí nghiệp bị mất trộm hơn 100 đồng hồ nước các loại, tổng giá trị thiệt hại hơn 70 triệu đồng.

Thông qua nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/3, Công an TP.Vũng Tàu đã triệu tập Hoàng Văn Giang đến làm việc. Tại cơ quan công an, Giang khai nhận, đối tượng điều khiển xe mô tô hiệu SYM Attila màu đen, biển số 73V1-7609 mang theo kìm sắt đi trên nhiều tuyến đường ở TP. Vũng Tàu để trộm đồng hồ nước được đặt trước nhà dân. Tại các đường: Võ Thị Sáu, Lê Hồng Phong, Phạm Thế Hiển (phường Thắng Tam), Giang trộm 9 đồng hồ nước. Sau đó, Giang mang bán ở vựa ve chai tại đường Bình Giã (phường Nguyễn An Ninh) được 450 ngàn đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, Giang trộm 103 đồng hồ nước tại các đường: 3/2, Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong, Lê Quang Định, Trần Nguyên Đán, Bình Giã, Đô Lương, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Gia Thiều, Hải Đăng, Chi Lăng, Trung tâm đô thị Chí Linh.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với vựa ve chai của Bùi Thị Hiền tại đường Bình Giã (phường Nguyễn An Ninh), thu giữ 34 đồng hồ nước là tang vật vụ án.

Hiện vụ án đang được Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

SƠN KHÊ