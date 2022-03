Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Ngày 28/3, Công an tỉnh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TX. Phú Mỹ vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của nhiều cơ quan, tổ chức có quy mô lớn trên địa bàn TX. Phú Mỹ.

Công an khám xét, làm việc với một đối tượng trong đường dây.

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết quảng cáo nhận làm các loại bằng cấp, giấy khám sức khoẻ, giấy phép lái xe giả để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Nhận thấy đây là vụ việc có dấu hiệu của hoạt động làm, mua bán, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý nhóm đối tượng có hoạt động nói trên.

Ngày 20/3, Tổ công tác của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TX. Phú Mỹ và các đơn vị nghiệp vụ khác đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện các đối tượng Nguyễn Thái Trọng (41 tuổi), Phạm Thành Linh (31 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Thúy (31 tuổi), Nguyễn Thị Mai (27 tuổi), Nguyễn Thị Xim (40 tuổi), Nguyễn Thị Xuân và Nguyễn Thị Thu, cùng trú tại TX. Phú Mỹ đang có hoạt động sản xuất, mua bán văn bằng chứng chỉ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức với quy mô lớn.

Máy móc được các đối tượng dùng làm giả giấy tờ.

Khám xét tại nơi làm việc, nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã phát hiện, lập biên bản thu giữ nhiều con dấu giả hình con dấu của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh như: Công an phường Mỹ Xuân, Sở Y tế tỉnh, Trung tâm Y tế TX. Phú Mỹ; gần 400 giấy khám sức khỏe giả; văn bằng, chứng chỉ của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề; giấy tờ, hồ sơ đăng ký thi sát hạch lái xe; dấu tên bác sĩ, dấu xác nhận bệnh lý, dấu chức danh… và nhiều dụng cụ các đối tượng sử dụng để làm giấy tờ giả.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng Trọng, Linh, Thúy, Xim, Thu để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG