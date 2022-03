AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 15/3, Công an xã Tân Hòa (TX.Phú Mỹ) phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Minh Tâm (SN 1995, trú tại TX.Phú Mỹ) tàng trữ nhiều gói nilon bên trong chứa chất bột màu trắng trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Lê Nguyễn)

32 đối tượng dương tính với ma túy trong quán karaoke

Khoảng 1 giờ 50 phút, ngày 15/3, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Mỹ Xuân kiểm tra quán Karaoke Hoàng Phương 2 (KP.Phước Hưng, phường Mỹ Xuân) phát hiện 32 người (22 nam và 10 nữ) có hành vi tổ chức và sử dụng chất ma túy trong các phòng 201, 302, 304 và 401. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ các dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp dạng khay và một số viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc đang sử dụng dở. Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy nên đưa về trụ sở làm việc để xử lý theo quy định pháp luật. (Sơn Khê)

Trộm tài sản

Ngày 15/3, Công an xã Bình Ba phối hợp với Công an huyện Châu Đức bắt Nguyễn Anh Toàn (SN 1990) và Phạm Hoàng Nguyên (SN 1995, cùng trú tại huyện Châu Đức) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, 2 đối tượng trên đã trộm 4 bộ cổng sắt (8 cánh) của người dân trên địa bàn xã Bình Ba. (Nguyễn Văn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Yên Bái (TP.Vũng Tàu), Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ 1 xe máy hiệu Yamaha Sirius, màu đen, biển số 60N2-0200, số khung RLCS5C640 AY301917, số máy 5C64301919. Nếu ai là chủ ở hữu xe trên liên hệ Đội CSĐT tội phạm về ma túy-Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.743 hoặc 0932.607.383 gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Đức Thắng) để giải quyết. Quá thời hạn 30 ngày (kể từ ngày ra thông báo), nếu không ai liên hệ làm việc liên quan đến xe máy trên thì sẽ được xử lý theo luật định.