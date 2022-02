"Phạt nguội" buôn bán tự phát

13 ĐIỂM KINH DOANH, BUÔN BÁN TỰ PHÁT ĐƯỢC LẮP ĐẶT CAMERA Khu vực bên ngoài chợ Mới Vũng Tàu dọc tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 3 và phường Thắng Tam); khu vực chợ Xóm Lưới (phường 2); khu vực đường Cô Giang (phường 4); hẻm số 1 Trần Bình Trọng (phường 8 và phường Nguyễn An Ninh); khu vực cuối đường Trương Công Định (phường 9 và phường Nguyễn An Ninh); khu vực Ngã tư Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh - 2/9); khu vực Ngã tư Lưu Chí Hiếu, khu Khang Linh, phường 10, phường Nguyễn An Ninh và phường Thắng Nhất; đường Phước Thắng (phường 12); đường Đô Lương (phường 11 và phường 12); khu vực gần Ngã ba Lê Quang Định - Tiền Cảng (phường 9 và phường Thắng Nhất); khu vực hẻm 66 đường 30/4 (phường Thắng Nhất); khu vực 212 Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thắng Nhất); khu vực Cầu Rạch Bà (phường 11).