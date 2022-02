Mâu thuẫn trong lúc nhậu, 1 người tử vong

Ngày 7/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ 1 người tử vong do mâu thuẫn trong lúc nhậu. Theo thông tin ban đầu, trong khi ăn nhậu tại số 01 đường Võ Thị Sáu (TP.Vũng Tàu), Nguyễn Trung Hiếu (SN 1984) và Nguyễn Văn Của (SN 1990), cùng trú tại TP.Vũng Tàu xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Của lấy con dao Thái Lan giấu trong người cắt vào mu bàn chân của Hiếu gây thương tích dẫn đến tử vong. (Nguyễn Văn)

TNGT 1 người tử vong

Ngày 7/2, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Trước đó, xe mô tô biển số 72G1-522.01 do anh Trần Minh T. (SN 1978, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển chở theo chị L.B.P. (SN 1973, trú tại huyện Xuyên Mộc) lưu thông trên QL55 khi đến đoạn đường thuộc Km19+700, ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72AK-022.99 do anh Nguyễn Văn Tài (SN 2002, trú tại huyện Đất Đỏ) điều khiển. Hậu quả, chị P. tử vong, T. và Tài bị thương. (Trí Nhân)

Trộm cắp tài sản

Ngày 7/2, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông Kiều Ngô Vũ (SN 1968, trú tại tỉnh Đồng Nai) để xe ô tô hiệu Huyndai biển số 60A-3555 tại KP.Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, thì bị kẻ gian đập kính trước trộm 1 túi vải bên trong đựng nhiều tài sản có giá trị. Tổng tài sản bị chiếm đoạt 150 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Cướp giật tài sản

Ngày 7/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, anh Mai Bửu Trân (SN 1972, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển xe mô tô đến trước số 256 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu thì bị 2 đối tượng lạ mặt từ phía sau vượt lên áp sát giật sợi dây chuyền vàng trên cổ rồi tẩu thoát. (Phước An)

Bắt 2 đối tượng trộm xe máy

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phan Hoàng Long (30 tuổi, HKTT tại phường 4, TP.Vũng Tàu) và Trần Thị Thanh Hương (33 tuổi, HKTT tại Tiền Giang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trong khoảng thời gian cuối năm 2021, đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản là xe gắn máy tại các siêu thị, chung cư… Sau thời gian điều tra, truy xét, xác định đối tượng gây án, ngày 4/2/2022 cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã triệu tập 2 đối tượng Long và Hương lên làm việc. Bước đầu 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện hơn 10 vụ. Công an TP. Vũng Tàu đã thu hồi được 2 xe gắn máy tang vật để trả lại cho người bị hại. (An Bình)