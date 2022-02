Sáng 10/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hai Hội thảo khoa học "Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ" và "Phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ". Các hội thảo này nhằm làm rõ luận cứ, luận chứng khoa học để góp phần hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hướng tới xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn.

Tại hội thảo "Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông", một trong những nội dung quan trọng mà các đại biểu thống nhất là hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ xuất phát từ đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn hiện nay. Hoạt động gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ diễn biến rất phức tạp theo chiều hướng gia tăng, làm nảy sinh nhiều vấn đề tội phạm mới, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, đầu tư nước ngoài và an sinh xã hội.

Hệ thống pháp luật giao thông đường bộ bộc lộ nhiều bất cập, không còn phù hợp với tình hình thực tiễn nước ta và thông lệ luật pháp quốc tế. Việc không phân định rõ cơ quan, tổ chức chủ trì đối với bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ dẫn đến tình trạng chồng chéo và chia cắt trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chưa đầy đủ, toàn diện, một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Hệ thống pháp luật về kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải; về giao thông đường bộ và trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa theo kịp tình hình mới và xu hướng phát triển chung của thế giới…

Hội thảo "Phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ" đã thống nhất về phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Các đại biểu nhấn mạnh đến vấn đề hoàn thiện, ban hành luật chuyên ngành để điều chỉnh cụ thể, toàn diện lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thành Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Sau khi tách thành hai luật, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan cần kịp thời ban hành các văn bản dưới luật như nghị định, thông tư liên tịch, thông tư hướng dẫn để cụ thể hóa và triển khai thực hiện.

Các đại biểu đều thống nhất quan điểm khi xây dựng, hoàn thiện các nội dung của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cần tuân thủ nguyên tắc kế thừa các quy tắc giao thông đường bộ và những nội dung đã được quy định trong Luật Giao thông đường bộ 2008, đồng thời tập trung pháp điển hoá các chế định liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang phát sinh nhiều vấn đề bất cập; bổ sung những vấn đề mới và có tính toán đến những vấn đề sẽ phát sinh trong tương lai.

Ban Tổ chức sẽ khẩn trương tập hợp ý kiến để xây dựng báo cáo lên Lãnh đạo Bộ, đề xuất tham mưu với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

HẠNH QUỲNH