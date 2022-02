AN NINH - TRẬT TỰ

Bắt đối tượng chém người loạn xạ

Sáng 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu cho biết, đang tạm giữ Phạm Thanh Long (SN 1999, trú TP. Vũng Tàu) - đối tượng gây ra vụ chém người vô cớ khiến em bé 15 tuổi bị thương tích nặng vùng trán.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24/2, 1 người đàn ông (không rõ lai lịch) đi xe máy, cầm theo 1 con dao chạy phía sau xe máy anh T.Q.T. chở chị T.N.L.A. (SN 1999, trú tại TP. Vũng Tàu) từ đường Lê Lợi về đường Phạm Hồng Thái. Anh T. lái xe vào hẻm 60 (Phạm Hồng Thái) thì người đàn ông này cũng chạy theo phía sau. Lúc này, một người phụ nữ điều khiển xe máy chạy từ hẻm này ra liền bị người đàn ông dùng dao chém nhưng không trúng.

Khi anh T. chạy xe đến trước cửa nhà trọ số 17/31 (Ngô Đức Kế, phường 7) thì người đàn ông này tiếp tục chạy đến chém chị A. nhưng không trúng. Do hẻm cụt nên người này quay xe lại. Đến nhà số 17/24/3 (Ngô Đức Kế), đối tượng dùng dao chém, gây vết thương sâu ở vùng trán cháu L.T.V. (SN 2007).

Qua camera quan sát cho thấy, người đàn ông này đội mũ bảo hiểm lưỡi trai màu đen, áo khoác đen, quần jean dài màu xanh, điều khiển xe Wave, không có bửng, dáng gầy.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP. Vũng Tàu đã phát thông báo truy tìm danh tính đối tượng gây án.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an TP. Vũng Tàu xác định kẻ gây án chính là Phạm Thanh Long (ảnh), nên đã khống chế và bắt giữ ngay tại nhà đối tượng ở 5/2A (Ngô Đức Kế).

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận, thấy anh T.Q.T. chở chị T.N.L.A. đội mũ bảo hiểm có hình con thỏ nên chém cho “bõ ghét”. Tuy nhiên, do không chém được chị T.N.L.A. nên đối tượng đã chém 1 người khác nhưng không trúng và chém cháu L.T.V. (Trí Nhân)

Trộm xe máy bị người dân bắt giữ

Công an TP. Vũng Tàu đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Tiến Sơn (29 tuổi, HKTT tại phường 7, TP. Vũng Tàu) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo lời khai của Sơn, với ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 26/2, Sơn đi bộ vào khu Năm tầng (phường 7) tìm sơ hở của người dân để trộm cắp.

Khi đi đến sân B10 (thuộc khu Năm tầng), phát hiện chiếc xe gắn máy hiệu Exciter màu đen - trắng của anh T. dựng ngoài sân không khóa cổ, Sơn đã ra tay. Tuy nhiên, khi mới dắt xe đi được vài bước, Sơn đã bị quần chúng nhân dân trong khu vực phát hiện bắt giữ, giao Công an phường 7. Vụ việc đang được Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục điều tra, làm rõ. (An Bình)