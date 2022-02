AN NINH - TRẬT TỰ

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 24/2, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, xe mô tô biển số 72E1-062.91, do một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) điều khiển lưu thông trên QL56. Khi đến Km42+570, thuộc tổ 20, ấp Bắc 2, xã Hòa Long, thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển số 72A-466.98, do anh Phan Quốc Chính (SN 1991, trú tại TP. Bà Rịa) và xe mô tô biển số 60B6-330.16, do chị Nguyễn Thị Mai (SN 1982, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển. Hậu quả, người phụ nữ điều khiển xe mô tô biển số 72E1-062.91 tử vong tại chỗ, chị Mai bị thương. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 24/2, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Phan Sơn Lâm (SN 1988, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, do ghe tuông nên tại khu vực gần cổng khu dân cư Lan Anh 4, xã Hoà Long, TP.Bà Rịa, Lâm dùng rựa chém nhiều nhát vào người chị T.T.T.Linh (SN 1995, trú tại xã Long Phước, TP.Bà Rịa, là vợ của Lâm) gây thương tích nặng. Sau khi chém nạn nhân, Lâm dùng thuốc cỏ uống để tự tử nhưng bất thành. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 24/2, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của Trần Văn Thành, sinh năm 1985, HKTT: Tổ 3, ấp Thanh Bình 3, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 22/2, tại khu vực tổ 10, ấp Bình Hòa, xã Bình Châu, Đồn biên phòng Bình Châu và Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh cùng phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc, Công an xã Bình Châu bắt quả tang Trần Văn Thành, sinh năm 1985, HKTT: Tổ 3, ấp Thanh Bình 3, xã Bình Châu có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 0,35 gam, 1 ĐTDĐ và 1 xe máy. Tiến hành khám xét nơi ở của Thành tại tổ 10, ấp Bình Hòa, lực lượng đánh án thu giữ thêm 17 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 16,7gam, 5 gói ma túy tổng hợp dạng khay có trọng lượng khoảng 13,2 gam, 30 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc có trọng lượng khoảng 14,3 gam. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. (Minh Nhân)