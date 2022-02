AN NINH - TRẬT TỰ

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 10/2, Phòng CSHS-Công an tỉnh đã bắt đối tượng truy nã Đỗ Cảnh Tâm (SN 1991, trú tại huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh) theo quyết định truy nã ngày 17/12/2021, của Cơ quan Thi hành án Hình sự-Công an tỉnh về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 10/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Quang Trường (SN 1994, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại đường Nguyễn Tri Phương (phường 7), lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Trường tàng trữ 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng (đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp), 2 viên nén (thuốc lắc). (Lê Nguyễn)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 10/2, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại Tỉnh lộ 239 (ấp Nhân Nghĩa, xã Xuyên Mộc) khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72G-65770 do anh Lê Hoàng Minh (SN 1988, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 239. Khi đến đoạn đường trên thì va chạm với xe đạp điện, do ông N.V.G (SN 1957, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển. Hậu quả, ông G. tử vong. (Trí Nhân)