AN NINH - TRẬT TỰ

Tông vào trụ đèn, 1 người tử vong

Ngày 8/2, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại đường 30/4, TP.Vũng Tàu khiến 1 người tử vong. Trước đó, bà N.T.T.V (SN 1975, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển xe mô tô biển số 61T5-8536 lưu thông đến trước số 766, đường 30/4, thì tông vào trụ đèn chiều sáng bên đường dẫn đến tử vong. (Nguyễn Văn)

Truy nã ra đầu thú

Ngày 8/2, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Đặng Thị Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại huyện Xuyên Mộc) về tội đánh bạc. Trước đó, Duyên gây án trên địa bàn huyện Xuyên Mộc rồi bỏ trốn nên ngày 15/6/2021, công an huyện này phải ra quyết định truy nã. Sau đó, Duyên đã đến Công an huyện Xuyên Mộc đầu thú. (Phước An)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 8/2, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ tiếp tục xử lý Nguyễn Tấn Phú (SN 1985, trú tại TP.Vũng Tàu), người trực tiếp cầm súng bắn trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại trước nhà anh Trần Hoàng Long (SN 1997), ở thôn Trung Sơn, xã Suối Nghệ. Tại cơ quan công an, Phú đã giao nộp 1 khẩu súng tự chế bắn đạn cao su và 2 viên đạn cao su. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 8/2, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại xã Láng Dài, lực lượng công an xã Láng Dài bắt quả tang Phan Văn Sơn (SN 1966, trú tại huyện Đất Đỏ) cùng 4 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Sơn có 1 tiền án về tội đánh bạc vào năm 2019, chưa được xóa án tích. (Sơn Khê)

Truy tìm đối tượng

Trong quá trình điều tra vụ án “trộm cắp tài sản”, chưa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” xảy ra ngày 11/1/2022, tại phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ và phường 11, TP.Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ xác định đối tượng liên quan trong vụ án có nhân thân lại lịch như sau: Huỳnh Văn Thảo (SN 1988, trú tại xã Thanh Nhựt, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang). Ai phát hiện đối tượng trên liện hệ Công an TX.Phú Mỹ (SĐT: 02543.876.125 hoặc 0915.993.113 gặp ĐTV Trình Hồng Vũ) để phối hợp giải quyết.