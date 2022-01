Phối hợp phòng chống tội phạm lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

Chiều 21/1, Bộ Công an và BHXH Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Buổi Lễ được tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu trên toàn quốc.

Theo đó, Quy chế phối hợp bao gồm 3 chương 9 điều quy định rõ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, có các nội dung như: Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp với các đơn vị điều tra nghiệp vụ công an liên quan đến các hành vi vi pháp luật về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, các hành vi gian lận, trục lợi BHYT, BHTN; chủ trì phối hợp Bộ Công an và cơ quan chức năng thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN theo quy định…

Tại buổi lễ, Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ vì An ninh Tổ Quốc cho 12 cá nhân thuộc BHXH Việt Nam đã có nhiều đóng góp về sự nghiệp bảo vệ vì An ninh Tổ quốc.

QUANG LÊ