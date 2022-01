AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 21/1, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Huỳnh Kim Chúc (SN 1989, quê tỉnh Hậu Giang) và Trần Thị Như Ý (SN 1972, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi “cố ý gây thương tích”. Theo hồ sơ, Chúc ngồi nhậu và hát karaoke tại chỗ trọ 45 (Phước Thắng, phường 12, TP.Vũng Tàu) thì xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm. Lúc này Ý ra can ngăn thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Ý dùng ly uống bia bằng thủy tinh đánh vào đầu Chúc. Chúc dùng dao chém vào người Ý, cả hai bị thương tích. (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 21/1, Phòng CSHS-Công an tỉnh cho biết, đã phối hợp với Công an xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) bắt bị can Nguyễn Thành Tài (SN 1995, quê tỉnh Phú Yên) bị Phòng CSHS truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. (Phước An)

Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 21/1, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Khắc Hoàng (SN 1996, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”; Hoàng Văn Long (SN 2000, trú tại huyện Châu Đức), Phạm Duy Khánh (SN 1991, quê tỉnh Đồng Nai), Đinh Hồng Quân (SN 1992, quê tỉnh Đắk Lắk) và Huỳnh Thị Thu (SN 1998, quê tỉnh Kiên Giang) về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” cho 5 đối tượng khác tại 1 quán karaoke (ở KP.Tân Phú, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ). Tang vật thu giữ: 1 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất bột màu trắng, 1 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và các vật dụng sử dụng ma túy. (Nguyễn Văn)

Trộm xe ba gác

Ngày 21/1, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục xác minh làm rõ vụ trộm xe ba gác xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tuần tra trên Tỉnh lộ 328 (đoạn qua ấp 1, xã Hòa Hưng), Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe ba gác biển số 61L8-7028 và 1 đối tượng điều khiển xe mô tô (không rõ biển số) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Các đối tượng không chấp hành, đối tượng điều khiển xe ba gác bỏ xe lại rồi leo lên xe mô tô tẩu thoát. Sau đó, cơ quan công an nhận được tin báo của bà Vũ Thị Len (SN 1972, trú tại huyện Xuyên Mộc) đã bị kẻ gian trộm xe ba gác có biển số như trên. (Trí Nhân)

Thông báo đến làm việc

Quá trình điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn tỉnh vào năm 2014 và 2015, do Tô Văn Em (SN 1972, trú tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) thực hiện, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh BR-VT xác định, ngày 1/7/2016, ông Nguyễn Nhã Huy và bà Lê Thị Hồng Gấm (trú tại 70/13/1 Bà Huyện Thanh Quan, phường 4, TP.Vũng Tàu) nhận chuyển nhượng 2 lô đất liên quan đến vụ án, gồm: thửa đất có GCNQSDĐ số hiệu BR520362 (thửa 890, tờ bản đồ 28), tọa lạc tại xã Láng Dài (huyện Đất Đỏ) với diện tích 174,2m2; Thửa đất có GCNQSDĐ số hiệu BR520361 (thửa số 889, tờ bản đồ 28), tọa lạc tại xã Láng Dài (huyện Đất Đỏ) có diện tích 185,2m2. Hiện ông Huy bà Gấm không có mặt ở nơi đăng ký thường trú nên Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh BR-VT đề nghị ông bà liên hệ giải quyết. Địa chỉ liên hệ Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh BR-VT (189, Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, SĐT: 0934059779 gặp ĐTV Hồ Hồng Sơn) để giải quyết.