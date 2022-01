49 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam vì gây rối trật tự công cộng

Ngày 22/1, Công an TP. Vũng Tàu tiến hành khởi tố 49 đối tượng, bắt tạm giam 26 đối tượng và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với một số đối tượng khác về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” trong 3 vụ án “Gây rối trật tự công cộng” đã xảy ra trước đó. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan, để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của luật pháp.

Công an TP. Vũng Tàu thực hiện Lệnh bắt, khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Thanh Tú (bìa trái).

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam vì đánh nhau khi bị “tức nhau” trên mạng, do mâu thuẫn tiền bạc và mâu thuẫn trong khi đá bóng. Đây là lời cảnh tỉnh cho các thanh thiếu niên thiếu ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, sớm sa vào lối sống buông thả, đua đòi, thích giải quyết mâu thuẫn cá nhân bằng bạo lực.

Đơn cử như vụ đánh nhau vì mâu thuẫn trong khi đá bóng. Do mẫu thuẫn phát sinh trong lúc đá bóng giữa Nguyễn Phi Hùng (17 tuổi, HKTT tại TP. Vũng Tàu) với một người trong nhóm của Trương Thanh Thuận (19 tuổi, HKTT tại TP. Vũng Tàu). Biết được Hùng quen biết với Nguyễn Minh Tròn (17 tuổi, HKTT tại TP. Vũng Tàu) nên vào khoảng 21 giờ ngày 25/10/2021, Thuận đã gọi điện thoại hẹn đánh nhau với nhóm của Tròn để giải quyết mâu thuẫn và được Tròn đồng ý. Lúc này, Tròn đang ngồi cùng với Phong, Hùng, Nam, Tú nên đã kể cho cả nhóm biết và rủ mọi người đi cùng để giúp Tròn đánh nhau. Sau đó Tròn gọi điện thoại rủ thêm Hải và Nhân cùng tham gia.

Cả nhóm tập trung tại quán nhậu trên đường Trần Phú, phường 5. Tròn gọi điện thoại hẹn nhóm của Thuận đến đánh nhau tại khu vực quán nhậu. Sau đó Hải và Tròn chạy về nhà của Hải lấy 1 cây ba chỉa, còn Phong và Hùng đi lấy 5 cây dao phóng heo, rồi quay lại quán nhậu đứng đợi.

Khoảng 30 phút sau, có 3 thanh niên (không rõ lai lịch) đi tới bên kia đường cách quán khoảng 20 mét, dùng tay chỉ về phía nhóm của Tròn đứng. Tròn thấy vậy, nghĩ đó là nhóm của Thuận nên cùng đồng bọn lao tới tới đuổi đánh nhóm người trên. Bị nhóm của Tròn đuổi đánh, 3 thanh niên lên xe bỏ chạy, nhóm của Tròn đuổi theo khoảng 5 mét thì không đuổi nữa. Sau đó cả nhóm đi về tập trung tại quán nhậu. Tròn tiếp tục gọi điện thoại khiêu khích nhóm của Thuận, trong khi Tú điện thoại rủ thêm bạn của Tú tới giúp sức. Khoảng 10 phút sau thì bạn của Tú khoảng 4 người (không rõ lai lịch) đi 02 xe máy tới. ; mọi người lấy hung khí là cây dao phóng lợn đưa cho họ. Sau đó cả nhóm đi ra đường Trần Phú hướng về khu vực Sao Mai nhằm mục đích tiếp tục tìm nhóm của Thuận để đánh nhau.

Khi đi đến khu vực Bãi dâu thuộc phường 5, Tròn gọi điện thoại cho Thuận nhưng không được. Lúc này lực lượng Công an phường 5 đi tuần tra tới, nên cả nhóm bỏ chạy về hướng Bãi Trước. Trong lúc bỏ chạy, xe của Phong và Tú hết xăng nên cả hai đã vứt xe và hung khí là 3 cây dao phóng heo, rồi bỏ chạy vào trong bụi cây ven đường núp. Đến khi Công an phường đi qua thì cả nhóm quay lại đón Tú và Phong về.

Một số hung khí cơ quan Công an thu hồi của các đối tượng.

Khi cơ quan Công an làm việc với Trương Thanh Thuận, Thuận khai có sự việc mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Minh Tròn như trên. Tuy nhiên, khi Thuận chuẩn bị hung khí nhằm mục đích tìm nhóm của Tròn đánh nhau thì bị gia đình phát hiện, ngăn cản nên Thuận không đi gặp đối phương được.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã thu giữ tại nhà Nguyễn Thanh Tú 2 cây dao phóng lợn, 1 cây dao tự chế, 1 cây ba chỉa. Đây là những hung khí mà các đối tượng đã sử dụng trong vụ việc trên.

Xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 2 điều 318 BLHS. Do đó Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng Ngô Hoàng Nam, Lê Trung Phong, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Thành Nhân, Lê Văn Hải. Riêng đối tượng Nguyễn Minh Tròn mặc dù đã thừa nhận hành vi phạm tội song hiện chưa xác định chính xác độ tuổi để truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan Công an tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

Điều đáng nói là chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt đời thường, thậm chí là việc không liên quan gì đến bản thân, nhưng các đối tượng trong cả 3 vụ án đều sẵn sàng tham gia đánh nhau với số lượng rất đông. Không những thế các đối tượng này còn trang bị nhiều hung khí có tính sát thương cao để “thanh toán “ nhau một cách quyết liệt. Và khó có thể hình dung hậu quả xảy ra nếu các đối tượng không từ bỏ giữa chừng do gặp lực lượng Công an địa phương tuần tra, kiểm soát địa bàn.

AN BÌNH