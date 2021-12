Công an tỉnh ra quân đợt cáo điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Sáng 14/12, Công an tỉnh đã ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/2/2022.

Lực lượng Công an tỉnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT.

Tham dự Lễ ra quân có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trong đợt cao điểm này, lực lượng nghiệp vụ công an các đơn vị, huyện, thành phố, thị xã sẽ đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự, đặc biệt là các loại tội phạm băng nhóm manh động, liều lĩnh; tội phạm sử dụng vũ khí; ngăn chặn có hiệu quả các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý; tội phạm truy nã; không để pháo nổ trái phép diễn ra, bảo đảm an toàn PCCC, bảo đảm vững chắc các cơ sở giam giữ. Đồng thời, lực lượng công an cũng chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng chính trị, đối tượng chống đối, cực đoan; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường bộ và đường thủy nội địa; ngăn chặn không để xảy ra các hiện tượng tụ tập gây rối trật tự an toàn giao thông, tổ chức đua xe trái phép.

Ngoài ra, Công an tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt từ 85% trở lên. Trong đó, tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN