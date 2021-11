Triệt phá vụ tổ chức đánh bạc qua Internet

Ngày 1/11, Phòng CSHS-Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ điều tra vụ tổ chức đánh bạc trực tuyến có nhiều người nước ngoài tham gia xảy ra trên địa bàn.

Tang vật của vụ án được cơ quan công an thu giữ

Trước đó, giữa năm 2021, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện một số đối tượng trú tại TP. Vũng Tàu có biểu hiện hoạt động đánh bạc qua mạng Internet. Do đó, lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với CSHS bí mật xác minh, điều tra.

Ngày 2/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao phối hợp với Phòng CSHS-Công an tỉnh và Công an TP. Vũng Tàu khám xét khẩn cấp một căn nhà trên đường Võ Thị Sáu, phường 2, TP. Vũng Tàu. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang các đối tượng: Wu Ting Ting (SN 1989), Wu Can Sen (SN 1991), Wu Zhi Quan (SN 1991, cùng quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Tấn Hy (SN 1992), Lê Thị Cẩm Tú (SN 1999), Đỗ Thị Kim Loan (SN 1984, cùng trú tại TP. Vũng Tàu) và Trương Thị Thắm (SN 1991, trú tại huyện Long Điền), Sun Jingo (SN 1975, chồng của Wu Ting Ting) đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Lực lượng công an đã thu giữ 110 điện thoại thông minh, 7 máy vi tính các loại, gần 160 thẻ sim điện thoại, 16 thẻ ngân hàng, gần 5.000 USD và các tang vật liên quan phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc.

Cùng thời gian, một mũi trinh sát khác đã khám xét một căn nhà trên đường Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu, bắt quả tang Phạm Đức Tiến (SN 1993, quê tỉnh Điện Biên), Tống Đại Thành (SN 1990, quê tỉnh Phú Thọ) và Trần Hoàng Huy (SN 1999, trú tại TP. Vũng Tàu) đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Lực lượng công an thu giữ 7 điện thoại thông minh và 3 máy vi tính được các đối tượng dùng tổ chức đánh bạc.

Trong khi đó, một mũi tấn công khác tiến hành khám xét một căn hộ ở tầng 9, thuộc chung cư Sơn Thịnh 2, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, bắt giữ Lưu Hoàng Minh (SN 1993), Cao Thị Yến Khoa (SN 1996, cùng trú tại TP. Hồ Chí Min) và Bùi Thị Thanh Nga (SN 2000, trú tại TP. Vũng Tàu) đang điều hành các website đánh bạc.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN