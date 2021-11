Lừa đảo xin việc làm để chiếm đoạt tài sản, lãnh án 9 năm tù

Ngày 16/11, TAND tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Anh Dũng (SN 1978, ngụ phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thanh Anh Dũng tại phiên toà xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, trong năm 2013, Dũng tự giới thiệu mình có khả năng xin cho người khác vào làm việc tại Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro và ngân hàng. Dũng đã viết giấy nhận tiền, giấy cam kết cho các bị hại để tạo lòng tin. Với thủ đoạn trên, Dũng đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền xin việc của 5 nạn nhân với tổng số tiền là 650 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của các nạn nhân, Dũng không xin việc cho ai mà chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Các bị hại làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Ngày 12/6/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Dũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt giữ Dũng.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Dũng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, lời khai của bị cáo phù hợp bản cáo trạng của VKSND tỉnh. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, gia đình bị cáo đã trả lại cho các nạn nhân. Các bị hại cũng đã có đơn xin giảm án cho bị cáo.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo Dũng thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm đến quyền chiếm hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dũng 9 năm tù giam.

