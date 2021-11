Lập chứng từ khống, 3 kế toán bệnh viện lãnh 14 năm tù

Lợi dụng công việc là nhân viên kế toán thu, thanh toán tiền tạm ứng viện phí của bệnh nhân tại Bệnh viện Bà Rịa, các bị cáo: Đặng Hồ Vân Thảo, Lê Thị Thu Hiền và Phạm Thị Ái Nhân đã in khống 932 hóa đơn, chứng từ tạm ứng viện phí để chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng.

Các bị cáo Thảo, Hiền, Nhân tại phiên tòa.

Ngày 29/11, TAND tỉnh đã tuyên phạt 3 bị cáo Đặng Hồ Vân Thảo (SN 1976); Lê Thị Thu Hiền (SN 1987); Phạm Thị Ái Nhân (SN 1977, cùng trú tại TP. Bà Rịa), nhân viên kế toán Bệnh viện (BV) Bà Rịa tổng cộng 14 năm tù về tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Gian dối để lấy tiền chữa bệnh cho cha

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2011 đến tháng 11/2014, Thảo, Hiền, Nhân là kế toán tại tổ thu và thanh toán tiền tạm ứng viện phí của bệnh nhân đến khám, điều trị nội trú tại BV. Trong đó, Thảo là tổ trưởng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định các bị cáo lợi dụng việc lưu giữ hồ sơ chứng từ chi trả tạm ứng viện phí tại tổ nội trú, bộ phận thu viện phí của BV Bà Rịa không có người quản lý, phần mềm in biên nhận thu tiền tạm ứng viện phí không bảo đảm kỹ thuật nên tự ý rút 932 chứng từ biên nhận thu tạm ứng viện phí cùng số seri. Sau đó, các bị cáo ghi khống tên bệnh nhân cùng số tiền tương ứng số tiền chi trả tạm ứng viện phí trước đó và ký khống tên bệnh nhân hoặc thân nhân bệnh nhân vào những ngày khác nhau để làm thủ tục thanh toán viện phí lần hai, lần ba.

Bằng thủ đoạn nêu trên, các bị cáo đã gây thiệt hại cho BV Bà Rịa tổng số tiền gần 930 triệu đồng. Cụ thể, bị cáo Thảo rút khống 648 chứng từ với số tiền chiếm đoạt hơn 765 triệu đồng. Hiền rút 152 chứng từ, số tiền gần 84 triệu đồng. Nhân rút 132 chứng từ, số tiền 80,7 triệu đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo sau đó được lãnh đạo phòng phát hiện, báo lãnh đạo BV và cơ quan chức năng xử lý. Các bị cáo sau đó bị khởi tố nhưng cho tại ngoại. Viện KSND tỉnh đã truy tố các bị cáo về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Thảo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Giải thích về hành vi phạm tội của mình Thảo cho biết, cha ruột bị bệnh nặng, phải điều trị kéo dài và dùng nhiều loại thuốc đắt tiền trong khi gia đình bị cáo không có khả năng tài chính. Trong lúc túng thiếu, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý hóa đơn, chứng từ của BV Bà Rịa, bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội trên để chiếm đoạt tài sản. Hiện bị cáo đã bán đất và nhà để khắc phục hậu quả. “Khi phạm tội do hạn chế về pháp luật, bị cáo không nghĩ hành vi của mình lại gây hậu quả nghiêm trọng như vậy. Bị cáo rất hối hận, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”, bị cáo Thảo bày tỏ.

Tại phiên tòa, đại diện VKS công bố các bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền chiếm đoạt để khắc phục hậu quả.

Hiền, Nhân không thừa nhận hành vi tham ô

Trong suốt phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hiền và Nhân một mực khẳng định không tham ô chiếm đoạt tài sản, chỉ thừa nhận thiếu kinh nghiệm, yếu nghiệp vụ nên tiếp tay cho hành vi gây thất thoát tài sản của BV, chứ không chiếm đoạt để sử dụng. Tuy nhiên, 2 bị cáo không giải thích được số tiền hơn 164 triệu đồng thu được từ các chứng từ do các bị cáo ký tên đã đi đâu và ai chiếm đoạt.

Theo giải thích của Nhân, bị cáo là nhân viên hợp đồng và mới bắt đầu làm việc tại phòng kế toán từ năm 2012. Mọi quy trình, nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn, chứng từ bị cáo đều thực hiện theo hướng dẫn của Thảo. Những hóa đơn chứng từ khống mà có chữ ký của bị cáo là do Thảo in ra và đưa Nhân ký, chứ bị cáo không tự ý in ra.

Tương tự, Hiền cũng cho biết, thời điểm đó bị cáo là nhân viên thử việc nên quy trình, nghiệp vụ đều làm theo hướng dẫn của cấp trên và làm theo đồng nghiệp. Việc ký tên, giả mạo chữ ký của bệnh nhân là để hợp thức hóa giấy tờ, bị cáo không biết hành vi đó là vi phạm pháp luật và gây hậu quả nghiêm trọng. Hiền cũng khẳng định không sử dụng hay chiếm đoạt số tiền bị thất thoát.

Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định, các chứng cứ tài liệu trong hồ sơ vụ án cũng như công tác xét hỏi tại tòa không chứng minh được động cơ, mục đích chiếm đoạt tài sản của bị cáo Nhân và Hiền. Hành vi của Hiền, Nhân theo kết luận điều tra và Viện KSND tỉnh truy tố tội “Tham ô tài sản” là chưa có cơ sở vững chắc. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo Hiền và Nhân phạm vào tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, gây thất thoát tài sản.

Hành vi phạm tội của các bị cáo cũng thuộc một phần lỗi của BV Bà Rịa, buông lỏng trong công tác quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát trong thu chi viện phí, dẫn đến sai phạm kéo dài trong nhiều năm.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Đặng Hồ Vân Thảo bị tuyên án 8 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”. Các bị cáo: Lê Thị Thu Hiền và Phạm Thị Ái Nhân bị tuyên mức án 3 năm tù, được hưởng án treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt, thất thoát cho BV Bà Rịa. Bị cáo Nhân, Hiền trích mỗi tháng 1 triệu đồng từ tiền lương để bổ sung vào công quỹ.

