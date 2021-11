Kiểm tra việc lắp camera trên phương tiện kinh doanh vận tải

Bộ GTVT vừa yêu cầu các Vụ liên quan; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; sở GT-VT các tỉnh, thành phố triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự ATGT trong quý IV năm 2021.

Theo đó, Bộ GT-VT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Nghị định số 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại các địa phương. Trong đó có việc thực hiện quy định lắp đặt camera trên phương tiện kinh doanh vận tải.

Tính đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ các phương tiện đã lắp đặt camera theo quy định rất thấp. Nguyên nhân do các doanh nghiệp vận tải gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhất là trong đợt bùng phát lần thứ 4. Vận tải hành khách bị gián đoạn, có thời gian bị dừng hoạt động kéo dài. Hoặc được phép hoạt động nhưng để phòng chống dịch chỉ được chở 50% sức chứa của phương tiện. Số lượng hành khách giảm sút khiến doanh thu, sản lượng giảm nghiêm trọng, trong khi chi phí tăng do phải trang bị phòng chống dịch.

Ngoài ra, thời gian qua đã có một số Sở GT-VT, Hiệp hội vận tải và doanh nghiệp đề nghị cho phép lùi thời hạn lắp camera hoặc tạm hoãn thời gian chưa xử lý vi phạm đối với hành vi chưa lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Chính phủ đã cho phép lùi thời hạn xử phạt phương tiện vận tải chưa lắp camera giám sát đến 31/12/2021.

Được biết, Nghị định 10 quy định: Trước ngày 1/7/2021, ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên và xe vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe trong suốt quá trình xe tham gia giao thông.

SA HUỲNH