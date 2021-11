Kho thuốc bảo vệ thực vật chứa nhiều chất cấm

Ngày 3/11, Công an TP. Bà Rịa cho biết, đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ buôn bán hàng cấm xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, ngày 2/11, Đội CSĐTTP về Kinh tế - Ma túy Công an TP. Bà Rịa phối hợp với Công an phường Long Toàn kiểm tra căn nhà tại địa chỉ 641/11 Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn.

Lực lượng Công an TP.Bà Rịa phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra khu chứa thuốc bảo vệ thực vật của ông H.

Lực lượng công an đã phát hiện căn nhà này có 2 kho chứa số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật của ông Nguyễn Ngọc H. (SN 1986, quê tỉnh Bình Định) có nhiều loại với số lượng khoảng 1.130 vật phẩm nằm trong danh mục hàng cấm sản xuất, buôn bán, sử dụng. Những vật phẩm này chứa các chất cấm Chlorpyrifos Ethyl và Glyphosate. Đây là 2 hoạt chất mà Bộ NN-PTNT đã loại khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

Bước đầu ông H. thừa nhận lưu trữ số hàng trên nhằm mục đích kinh doanh, buôn bán mặc dù biết đó là hàng cấm. Ngoài ra, địa điểm nhà kho của ông H. cũng không bảo đảm điều kiện về quản lý, lưu giữ, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Tổ công tác đã niêm phong, tạm giữ số hàng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan chức năng TP. Bà Rịa đang gửi mẫu giám định để xử lý theo quy định.

Công an TP. Bà Rịa khuyến cáo người dân khi kinh doanh, mua bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần lưu ý và tìm hiểu kỹ thành phần, nhãn hiệu để tránh vi phạm các quy định về hàng cấm. Đồng thời, có biện pháp bảo quản, sử dụng nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và mọi người.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN