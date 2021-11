Vững vàng trên trận tuyến đảm bảo an ninh trật tự

Trải qua 30 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành (từ 1991 đến nay), Công an TP. Vũng Tàu đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo đảm an ninh, trật tự góp phần giữ vững ổn định tình hình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an TP.Vũng Tàu ra quân bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hàng năm Công an TP.Vũng Tàu đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu được chủ trương của tỉnh, thành phố cũng như trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm ANTT, cũng như tham gia phòng, chống dịch.

Đặc biệt, thời điểm dịch diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố không quản ngại khó khăn, luân phiên bố trí các ca, kíp trực 24/24 giờ tại các khu cách ly tập trung, phong tỏa và chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, khẩn trương truy vết và đưa đi cách ly tập trung các trường hợp có liên quan đến người nhiễm COVID-19; tổ chức tuần tra, phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Gần đây nhất, ngày 3/11, cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người ”, xảy ra tại phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu vào tháng 8/2021, theo quy định tại Điều 240, Bộ luật Hình sự, đối với ông T.V.T. và ông Đ.Đ.T., cùng ngụ tại phường Thắng Nhất.

Trước đó ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thiên Nghĩa (50 tuổi, ngụ phường 8, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Theo điều tra ban đầu, các đơn vị nghiệp vụ công an phát hiện tài khoản Facebook “Nghia Nguyen Thien” đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết sai sự thật, xuyên tạc trong thời gian dài về công tác phòng, chống dịch.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an TP.Vũng Tàu đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các đối tượng phạm tội hình sự, ma túy. Lực lượng công an luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bám sát địa bàn, quản lý chặt đối tượng, đồng thời xây dựng được mạng lưới an ninh Nhân dân vững chắc, trở thành “tai, mắt” của lực lượng Công an. Chính nhờ vậy mà tỷ lệ điều tra, phá án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng của Công an TP. Vũng Tàu luôn đạt tỷ lệ trên 95%. Trong đó không ít những vụ trọng án, kẻ thủ ác sử dụng phương thức gây án vô cùng tàn độc gây dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân đã bị lực lượng công an điều tra, làm rõ, bắt kẻ vi phạm pháp luật phải trả giá cho hành vi phạm tội. Điển hình, vụ “Lây truyền HIV cho người khác”, xảy ra vào tháng 4/2015; vụ xăm hình con rết trên mặt một cô gái trẻ, xảy ra vào tháng 11/2011, hay vụ “Dâm ô trẻ em” xảy ra vào tháng 4/2014.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, Công an TP.Vũng Tàu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ngày đêm bám sát địa bàn, phối hợp cùng ngành chức năng vừa triển khai các biện pháp giữ gìn ANTT, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Với những thành tích đạt được trên các lĩnh vực chiến đấu và xây dựng lực lượng, Công an TP. Vũng Tàu đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu: “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới” và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều năm liền được Bộ Công an tặng danh hiệu “ Đơn vị quyết thắng”; đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, thời gian tới lực lượng Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để hình thành những điểm nóng. Chủ động phát hiện, tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố thực hiện nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động lôi kéo, kích động nói xấu, chống đối Đảng và Nhà nước của các đối tượng chính trị trên địa bàn thành phố. “Lực lượng công an thành phố đã, đang và sẽ tiếp tục phấn đấu, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANCT – TTATXH, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương”, Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an TP.Vũng Tàu khẳng định.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT