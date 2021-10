Thách thức lớn về phòng, chống dịch

Ngày 17/10, tại chốt kiểm soát trên QL51 dù lượng phương tiện không còn đông như ngày đầu nới lỏng đi lại. Không xảy ra tình trạng dồn ứ xe cộ. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tất cả các phương tiện qua chốt đều phải khai báo y tế. Tình trạng phương tiện, hàng hóa ngoại tỉnh đổ về BR-VT cũng đồng thời đặt ra những thách thức lớn về giải pháp quản lý tài xế, phương tiện và phòng, chống dịch trong điều kiện mới.

Xe vận tải hàng hóa lưu thông trên Quốc lộ 51 sáng 17/10.

Rất ít trường hợp bị buộc quay đầu

Ghi nhận tại Trạm thu phí T3, từ 0 giờ ngày 16/10, khi tỉnh nới lỏng quản lý lưu thông, khá đông người dân đã di chuyển về Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ 6 giờ sáng ngày 16/10 đến 6 giờ sáng ngày 17/10, khoảng 10.651 lượt xe qua trạm. Đến sáng 17/10, lượng phương tiện đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 2.800 lượt.

Có mặt tại Trạm kiểm soát y tế trên QL51, theo quan sát của phóng viên, lượng phương tiện qua chốt chủ yếu là xe vận chuyển hàng hóa. Trung tá Ngô Văn Thành, Phòng CSGT-Công an tỉnh, trực chốt trên tuyến Quốc lộ 51 cho biết, ngày đầu áp dụng quy định mới, lượng người và phương tiện vào tỉnh tăng 300%. “Qua kiểm tra tài xế xe tải, hầu hết đều đã được tiêm từ 1-2 mũi vắc xin”, Trung tá Ngô Văn Thành nói.

Là người trực tiếp tham gia tổ chức test nhanh COVID-19 tại chốt trên QL51, anh Trần Văn Thủy, nhân viên y tế Phòng khám Đa khoa Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ cho biết: “Các tài xế và người ngồi trên xe hầu hết đã được tiêm từ 1 đến 2 mũi vaccine nên số lượng người yêu cầu được test không nhiều. Trong ngày 17/10, chỉ khoảng 20 trường hợp có nhu cầu test. Phần lớn là tài xế xe tải chở hàng hóa vào các công ty. Theo quy định, những người này đều đủ điều kiện vào tỉnh, nhưng do yêu cầu của công ty phải có giấy xét nghiệm âm tính, nên họ chủ động đề nghị được test tại chốt”, anh Thuỷ thông tin.

Qua khảo sát tại chốt QL51, phần lớn các tài xế đi và đến BR-VT đều thể hiện tinh thần hợp tác và chủ động bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Tài xế xe tải Phạm Quang Hồng (trú tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) cho biết, khi việc di chuyển giữa các tỉnh được nới lỏng, ngày 17/10, anh bắt đầu chở hàng từ Mỹ Xuân lên Đồng Nai. “Dù đã được tiêm 1 mũi vắc xin nhưng tôi vẫn thực hiện khai báo y tế đầy đủ khi qua chốt. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tôi luôn ý thức giữ khoảng cách an toàn khi giao hàng và QR-Code tại những điểm đến. Vì sự an toàn của chính mình và vì mọi người”, anh Hồng cho biết.

Theo Trung tá Trần Văn Cường (Phòng CSGT-Công an tỉnh) - trực tại chốt tại QL51 - các tài xế khi đến chốt y tế đều phải chứng minh được đã tiêm từ 1 đến 2 mũi vaccine. Để đề phòng gian dối, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tập trung xử lý các đối tượng nghi vấn. Họ sẽ được kiểm tra CMND hoặc CCCD. “Khi có tài xế và người trên xe chưa tiêm vắc xin thì chúng tôi buộc họ phải quay đầu. Nhưng số lượng người và phương tiện phải quay đầu là không nhiều”, Trung tá Trần Văn Cường cho biết.

Xe vào điểm tập trung khai báo y tế tại chốt kiểm soát y tế Quốc lộ 51, TX. Phú Mỹ.

Nêu cao trách nhiệm của tài xế và các DN, địa phương

Ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT cho biết, hiện nay việc quản lý lái xe của phương tiện vận chuyển hàng hóa thực hiện theo Văn bản số 15467/UBND-VP của UBND tỉnh (ngày 15/10). Theo đó, lái xe và phụ xe vận chuyển hàng hóa nếu đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin sẽ vào tỉnh BR-VT dễ dàng. Họ cũng buộc phải tuân thủ yêu cầu ghi chép lại hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp tiếp xúc và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch (đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên, khai báo y tế, khử khuẩn phương tiện hàng ngày...). Bên cạnh đó, chủ doanh nghiệp phải tổ chức thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lái xe và phụ xe bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR định kỳ 1 lần/tuần (trừ trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin). “Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa, giám sát y tế đối với người điều khiển phương tiện, phụ xe”, ông Trần Thượng Chí cho biết thêm.

Quy trình qua chốt kiểm dịch theo quy định mới rất dễ dàng và nhanh chóng nếu tài xế và người đi cùng thỏa 2 điều kiện là tiêm vắc xin và khai báo y tế đầy đủ. Tuy nhiên, đây cũng chính là thách thức lớn nhất cho công tác phòng, chống dịch. Vì thực tế, không phải tài xế nào đã tiêm vắc xin cũng có thể miễn nhiễm trước SARS-CoV-2. Điều lo lắng nhất từ công tác phòng, chống dịch trong thời điểm hiện nay là sự lơ là của DN vận tải trong việc chủ động test SARS-CoV-2 cho tài xế và việc tài xế vào tỉnh nhưng không chủ động khai báo với chính quyền địa phương. Nói cách khác, do quy định mới, các tài xế vào tỉnh không còn phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 và không phải test nhanh khi qua chốt, nên rất khó phát hiện được người vào tỉnh có dương tính với SARS-CoV-2 hay không. Vì vậy, việc phòng, chống dịch hiện nay phụ thuộc vào sự chủ động của DN vận tải, sự tự nguyện, thích ứng an toàn trong việc bảo đảm sức khỏe của mình và cộng đồng của tài xế, người đi cùng trong mỗi chuyến vận chuyển hàng hóa.

Trao đổi thêm về thực tế quản lý tài xế xe chở hàng hóa ở cấp huyện, thị, thành, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết: Để thích ứng an toàn, linh hoạt nhưng bảo đảm công tác phòng chống dịch, TP. Vũng Tàu vẫn duy trì các điểm tập kết hàng hóa. Theo đó, các xe vận chuyển hàng hóa khi vào địa bàn vẫn đăng ký thông tin trên hệ thống để biết điểm đi, điểm đến. Các DN, quản lý điểm tập kết hàng hóa phải cập nhật thông tin, số lượng xe vào xe ra điểm và thông báo với chính quyền phường, xã để quản lý phương tiện và người điều khiển. Đồng thời, DN vận tải có trách nhiệm trong việc xét nghiệm định kỳ đối với lái xe và người đi cùng của phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Bài, ảnh: HUY ANH