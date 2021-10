Giọt nước mắt muộn màng

Sau khi nghe tòa tuyên án, bị cáo lặng người, đưa tay ngăn nước mắt. Chỉ vì một phút nóng giận, thiếu kiềm chế mà bị cáo ra tay đâm chết người. Giờ đây có ân hận cũng muộn màng.

Huỳnh Minh Tôn tại phiên toà xét xử sơ thẩm.

Vừa qua, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Minh Tôn (SN 1997, quê An Giang) về tội giết người. Vụ án mạng xảy ra tại tàu đánh cá trên biển, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ giữa 3 thanh niên.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 23h ngày 5/4/2021, trong khi tàu cá hiệu KG 94519 TS do ông P.Q.H. làm thuyền trưởng đang đánh bắt trên biển thì thuyền viên Đ.C.Q (29 tuổi, quê Bình Định) và N.T.H. (43 tuổi, quê Vĩnh Long) xảy ra mâu thuẫn với thuyền viên H.M.Tôn

Tại thời điểm trên, những người này đang kéo lưới lên tàu. Tôn và Q. làm nhiệm vụ rửa cá cho vào bọc ni-lon để ướp đá. Trong lúc các thuyền viên đang kéo, trong lưới có mắc một khúc gỗ to. Do thấy N.P.H (SN 2002, quê An Giang) tay bị đau nên Tôn đến phụ giúp. Trong quá trình kéo lưới. Q. và Tôn xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Q. và H. dùng tay không đánh Tôn, bực tức Tôn xuống bếp lấy dao và định đánh nhau với Q. và H., nhưng được thuyền trưởng và các thuyền viên can ngăn nên Tôn dừng lại, tiếp tục làm việc.

Trong khi đang làm việc, Q. tiếp tục thách thức Tôn, đỉnh điểm khi Q. nói với Tôn: “Làm việc xong tao với mày đánh tay đôi, nếu tài công la thì mày chịu trách nhiệm”. Quá đỗi tức giận, Tôn vào cabin tàu cá lấy dao Thái Lan đâm một nhát vào bụng Q., dẫn đến tử vong. Sau đó, Tôn bị các thuyền viên khống chế, đưa vào bờ và bị bắt.

Nguyên nhân cái chết của anh Q. được xác định là do vết thương thấu bụng, thấu ruột, đứt động mạch mạc treo, xuất huyết nội…

Theo nhận xét của một số nhân chứng dự phiên tòa, Tôn là một thanh niên hiền lành, chất phác, sống quan tâm người khác. Chỉ vì một phút nông nổi mà giờ đây Tôn rơi vào vòng lao lý, tù tội. Cuộc đời bị cáo cũng lắm thăng trầm, cha mẹ ly hôn khi Tôn còn quá nhỏ, ba Tôn gửi bị cáo cho em gái nuôi, từ đó Tôn sống với cô ruột và thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ. Tôn chỉ học tới lớp 2 rồi nghỉ học, khi tuổi chưa kịp lớn đã tham gia đi biển. Từ khi bị bắt tạm giam đến nay Tôn chưa liên lạc được với gia đình, cũng như không hề có ai quan tâm, hỏi thăm bị cáo.

Trong suốt phiên tòa, Tôn luôn tỏ ra thành khẩn, ăn năn, hối lỗi bởi hành động nông nổi của mình và cầu mong gia đình bị hại tha thứ. Tôn hứa bồi thường thiệt hại và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại theo yêu cầu của gia đình này. Đồng thời, bày tỏ nguyện vọng được HĐXX giảm án cho bị cáo để làm lại cuộc đời.

HĐXX: “Bị cáo nói không cố ý giết người, tại sao lại đâm nạn nhân vào chỗ xung yếu của cơ thể?”. Tôn cúi đầu lí nhí thanh minh: “Bị cáo không cố ý giết chết anh Q., chỉ vì bị kích động do anh Q. đánh, chửi và thách thức” nên bị cáo mới dùng dao đâm vào bụng anh Q..”

HĐXX: “Mâu thuẫn của bị cáo và nạn nhân là mâu thuẫn nhỏ, có thể dùng lời lẽ và biện pháp hòa giải khác để giải quyết mâu thuẫn mà không cần phải dùng bạo lực, côn đồ như vậy.”. Bị cáo Tôn cúi đầu im lặng.

Tại phiên tòa, đại diện gia đình bị hại đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo đúng theo quy định pháp luật. Đồng thời yêu cầu bồi thường số tiền 900 triệu đồng, gồm tiền chi phí mai táng, đi lại, tổn thất tinh thần và tiền cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ của bị hại đến tuổi trưởng thành. Suốt phiên tòa, ông Đinh Công Lành (SN 1966, Bình Định) cha bị hại Q. cứ ngồi khóc vì thương con. “Con trai tôi là lao động chính trong nhà. Q. ra đi là một sự mất mát lớn đối với gia đình, để lại cha mẹ già, vợ và 2 con thơ, đứa lớn mới 6 tuổi, đứa nhỏ mới 3 tuổi. Từ ngày con mất, vợ chồng tôi cứ khóc suốt, không làm được gì vì thương con quá, nó ra đi khi còn quá trẻ”, ông Lành gạt nước mắt nghẹn ngào.

HĐXX nhận định, nạn nhân cũng có phần lỗi vì đã gây hấn trước, đánh, chửi và thách thức bị cáo. Đây được xem là một trong những tình tiết giảm nhẹ cho Tôn.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Tôn 16 năm tù giam về tội giết người, yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 900 triệu đồng.

Sau khi nghe tòa tuyên án, bị cáo cúi đầu nghẹn ngào, giọt nước mắt rơi xuống trong nỗi ân hận. Đây cũng là bài học cho nhiều người. Trong cuộc sống, đôi lúc có những mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ nhặt nhưng vì thiếu kiềm chế, nhiều người đã chọn cách hành xử không thích hợp, gây nên hậu quả khôn lường cho bản thân, gia đình, xã hội và phải trả giá đắt.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG