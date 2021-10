Bắt quả tang một quán tổ chức hát karaoke, ăn nhậu vi phạm quy định phòng, chống dịch

Đêm 30/10, Công an TX. Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ kiểm tra đột xuất quán karaoke Venus ở tổ 3, khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ.

Khác với cảnh bên ngoài cổng đóng im lìm, khi tiến hành kiểm tra bên trong, lực lượng công an phát hiện phòng VIP 05 và VIP 07 có hoạt động ăn nhậu và hát karaoke. Trong phòng, trên bàn có nhiều vỏ lon bia, dĩa trái cây… Màn hình ti vi trong 2 phòng đèn đều mở. Thấy lực lượng công an, những người trong 2 phòng tháo chạy.

Công an lấy lời khai nhân viên.

Làm việc với Công an TX. Phú Mỹ, quản lý quán giải trình do bí bách vì dịch bệnh nhiều tháng nay nên mua bia về cho nhân viên giải trí và chạy máy karaoke vì sợ máy để lâu không hoạt động sẽ hư hỏng.

Công an TX. Phú Mỹ làm việc với quản lý quán (bìa trái).

Tuy nhiên từ lời khai của nhân viên và khách trong quán, cơ quan công an xác định việc ăn nhậu và hát karaoke được quán tổ chức từ nhiều giờ trước đó. Thành phần dự gồm cả nhân viên quán và khách bên ngoài.

Lực lượng công an cũng tiến hành test nhanh ma tuý toàn bộ nhân viên, phát hiện 1 nhân viên dương tính với ma tuý. Theo đại diện Công an TX.Phú Mỹ, thực hiện công tác phòng, chống dịch, hiện BR-VT chưa cho loại hình karaoke hoạt động trở lại, do đó, công an sẽ củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA