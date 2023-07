Huyện Châu Đức: Rau trồng hữu cơ đã có 'đầu ra' ổn định

Sau gần 3 tháng Công ty CP 4K Farm ngưng thu mua rau xanh trong các nhà màng, ngày 25/7, bà con nông dân Châu Đức phấn khởi thu hoạch vụ rau đầu tiên được HTX Thương mại-Dịch vụ-Nông nghiệp Đồng Xanh - Châu Đức thu mua toàn bộ sản phẩm rau ăn lá.

Bà Mai Thị Thảo (bên trái), Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật HTX kiểm tra chất lượng rau trước khi được xuất đi đến nơi tiêu thụ.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Cường, ở thôn Xuân Tân, xã Xuân Sơn (huyện Châu Đức) cho biết, gia đình ông hiện canh tác 4.000m2 rau ăn lá, trong đó có gần 2.000m2 diện tích nhà màng. Mỗi năm gieo trồng 8 vụ rau, năng suất đạt khoảng 2 tấn/1.000m2, chủ yếu là các loại cải xanh.

Hiện HTX bao tiêu toàn bộ rau sau thu hoạch, với giá không thấp hơn 6 ngàn đồng/kg rau xanh. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu nhập hơn 12 triệu đồng/tháng. Gia đình ông rất yên tâm để đầu tư sản xuất.

Bà Mai Thị Luyến (vợ ông Nguyễn Văn Cường), hộ trồng rau xã Xuân Sơn phấn khởi vì rau được xuất bán cho HTX với giá ổn định.

Hiện nay, tại huyện Châu Đức có 9 hộ dân tham gia, với tổng diện tích sản xuất khoảng 5ha, năng suất trung bình từ 1,5 – 2 tấn rau/ngày.

Theo bà Mai Thị Thảo, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật HTX Thương mại-Dịch vụ-Nông nghiệp Đồng Xanh - Châu Đức, nhờ canh tác trong nhà màng nên không bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa hay nắng; đồng thời áp dụng kỹ thuật chăm bón theo phương pháp hữu cơ, an toàn nên sản phẩm rau của các nông hộ tại huyện Châu Đức đã được hệ thống Bách Hóa Xanh, các bếp ăn khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh thu mua.

“Bên cạnh việc duy trì và nhân rộng sản xuất rau an toàn, HTX tăng cường tuyên truyền, giám sát bà con nông dân tuân thủ theo đúng quy trình, quy định nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm cung ứng cho người dùng nguồn rau an toàn trong điều kiện giá rau được thu mua ổn định như hiện nay”, bà Thảo cho biết thêm.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG