Trao 150 con gà giống cho hội viên nông dân xã An Ngãi

Nhằm hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, ngày 8/11, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với UBND xã An Ngãi (huyện Long Điền) tổ chức trao 150 con gà giống (30 ngày tuổi) và thực phẩm, thuốc thú y, hóa chất sát trùng chuồng trại cho hộ ông Lê Mộng Hoàng (ấp An Phước, xã An Ngãi).

Ông Lê Mộng Hoàng, hội viên nông dân ấp An Phước, xã An Ngãi nhận 150 con gà giống do Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ.

Trước đó, ngày 5/11, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cũng đã trao 1 con bò giống (hơn 1 năm tuổi) cho hộ ông Đoàn Văn Lang (ấp An Lộc, xã An Ngãi). Tổng kinh phí thực hiện hai mô hình giảm nghèo trên là hơn 37 triệu đồng, do Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ.

Tin, ảnh: LƯƠNG TUẤN HẢI