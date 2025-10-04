Phòng giao dịch NHCSXH Bà Rịa – Vũng Tàu: 9 tháng 2025, tổng dư nợ đạt 782,6 tỷ đồng với 12.098 khách hàng vay

Ngày 3/10, Phòng giao dịch NHCSXH Bà Rịa – Vũng Tàu (Chi nhánh NHCSXH TP. Hồ Chí Minh tổ chức giao ban trực tuyến và trực tiếp về tình hình hoạt động 9 tháng qua và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, 9 tháng năm 2025, mặc dù kinh tế - xã hội có nhiều biến động do thiên tai, bão lụt, nhưng NHCSXH vẫn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Đến cuối tháng, tổng nguồn vốn đạt 422.680 tỷ đồng, tăng 40.522 tỷ đồng (10,6%) so với năm 2024. Tổng doanh số cho vay đạt 105.468 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 1,66 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách. Dư nợ tín dụng chính sách đạt 398.065 tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm 2024, góp phần tích cực vào an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Tại Phòng giao dịch NHCSXH Bà Rịa – Vũng Tàu, 9 tháng 2025 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn đạt hơn 884,7 tỷ đồng, tăng hơn 236 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay đạt 240,3 tỷ đồng với 3.410 lượt khách hàng. Tổng dư nợ đến 30/9 là gần 782,6 tỷ đồng/12.098 khách hàng, tăng 9,8% so với đầu năm, hoàn thành 99,3% kế hoạch.

Phiên họp trực tuyến và trực tiếp về tình hình hoạt động 9 tháng qua và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025 tại Phòng giao dịch NHCSXH Bà Rịa – Vũng Tàu

Chất lượng tín dụng được đảm bảo với nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,2% tổng dư nợ. Hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt, duy trì 245 Tổ Tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK &VV), trong đó trên 95% tổ xếp loại tốt. Các chương trình tín dụng chính sách đã hỗ trợ thiết thực: cho vay hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo; tạo việc làm cho hơn 2.700 lao động; giúp gần 880 hộ đầu tư công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; hỗ trợ 134 hộ vay chi phí học tập cho HSSV và 11 hộ vay xây dựng, sửa chữa nhà ở xã hội.

Trong 3 tháng cuối năm 2025, phòng giao dịch tập trung tham mưu chính quyền địa phương triển khai Chỉ thị 39-CT/TW, huy động tiền gửi tiết kiệm, đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội, HSSV khó khăn, người chấp hành xong án phạt tù; tăng cường xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh; tổ chức tập huấn, củng cố hoạt động các Tổ TK&VV và tiếp tục truyền thông chính sách trên nhiều kênh. Mục tiêu là duy trì hoạt động tín dụng chính sách ổn định, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.

TIẾN KHOA