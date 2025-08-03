Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Trị miền Nam kết nối giao thương

Mới ra mắt được hơn 2 tháng (3/8/2025), Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân Quảng Trị miền Nam đã quy tụ hơn 300 doanh nhân là con em Quảng Trị đang sinh sống và làm việc tại khu vực phía Nam và tạo ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh.

Ban Tổ chức vinh danh các tập thể tiêu biểu.

Tối 11/10, tại TP. Hồ Chí Minh, CLB Doanh nhân Quảng Trị miền Nam đã tổ chức chương trình gặp mặt doanh nhân Quảng Trị miền Nam.

Hoạt động này nhằm chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, với các nội dung như tọa đàm; gala dinner giao lưu kết nối hội viên - doanh nhân; vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của CLB; ra mắt app thành viên, fanpage, website.

Đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm của doanh nhân Quảng Trị trưng bày trong khuôn khổ chương trình họp mặt.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP Quảng Trị - dinh dưỡng từ thiên nhiên, trong khuôn khổ chương trình họp mặt.

Dù mới chính thức ra mắt được hơn 2 tháng, CLB đã trở thành cầu nối giao thương hiệu quả, giúp nhiều doanh nghiệp trong cộng đồng ký kết hợp đồng giá trị hàng chục tỷ đồng, mở ra cơ hội hợp tác và phát triển bền vững.

