VESCO đưa vào vận hành xe sàng cát ở Bãi Sau

Tối 31/8, tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO) đưa vào vận hành 1 xe sàng cát, tách rác, làm sạch bãi biển và 2 xe quét đường, hút bụi đường phố và công viên.

Xe sàng cát, tách rác, làm sạch bãi biển do Công ty VESCO đầu tư đã chính thức vận hành tại khu vực Bãi Sau từ tối 31/8

Là điểm đến thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngày, đặc biệt là dịp lễ 2/9 năm nay khi dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân đã hoàn thiện, đón khách. Do đó, Bãi Sau luôn chịu áp lực lớn từ rác thải đại dương và rác do hoạt động du lịch, tắm biển của du khách, nhất là sau các dịp lễ, Tết, cuối tuần, từ vỏ chai nhựa, túi ni-lông, que kem, lá cây, thậm chí là lục bình, vỏ dừa, gỗ vụn... Địa phương đã tốn rất nhiều thời gian, công sức, huy động hàng trăm người để dọn dẹp.

Cát đường sàng, tách rác triệt để kể cả các loại rác nhỏ

Chung tay cùng phường Vũng Tàu xây dựng điểm đến du lịch xanh - sạch - đẹp, Công ty VESCO đã đầu tư xe sàng cát, tách rác, làm sạch bãi biển với trọng lượng lên đến 1.800kg, dung tích thùng chứa rác 3000 lít, bề rộng làm sạch 214cm, chiều sâu làm sạch 15cm… Xe có công suất làm việc tới 3,3ha/giờ.

Khi vận hành, cát cùng rác thải được cuốn lên máy, sau đó cát sạch được rải đều trở lại mặt bãi, còn rác được gom vào khoang chứa. Đặc biệt, xe có khả năng làm sạch cát một cách hiệu quả; xử lý tất cả các loại rác như kính vỡ, nhựa, kim tiêm, đầu lọc thuốc lá, lon, đá, rong biển và cả các mảnh gỗ nhỏ… mà công nhân vệ sinh môi trường nếu làm sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức và không thể làm sạch triệt để như xe chuyên dụng.

Bãi biển sạch đẹp khi xe sàng cát, tách rác đi qua

Được biết, xe sẽ hoạt động từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Sau mỗi lượt sàng, cát sạch và phẳng, toàn bộ rác sẽ được lọc ra cho lên thùng và sau đó tập kết để phân loại.

UBND phường Vũng Tàu đánh giá việc áp dụng công nghệ sàng cát tự động tại Bãi Sau là bước tiến quan trọng trong công tác làm sạch môi trường biển, góp phần tiết kiệm nhân lực, giảm chi phí xử lý rác, đồng thời nâng cao hình ảnh du lịch địa phương.

Cùng ngày, Công ty VESCO cũng chính thức đưa vào vận hành 2 xe quét rác, hút bụi đường và khu vực đường kè biển, đường nội bộ công viên.

Xe quét đường, hút bụi làm sạch đường Thùy Vân lúc 0g sáng 1/9

Đây là những loại xe chuyên dụng được thiết kế để quét, gom và hút các loại rác, bụi, lá , cát, sỏi và các vật thể khác nhau trên mặt đường. Xe quét đường có thể hoạt động ở các tốc độ khác nhau, từ chậm đến nhanh, tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm và yêu cầu của công việc. Tùy thuộc vào khu vực và diện tích cần quét mà Công ty VESCO sử dụng xe có kích thước, trọng lượng và dung tích khác nhau để vận hành.

Xe quét đường, hút bụi giúp làm sạch môi trường, tiết kiệm nhân lực và thời gian

Xe quét đường hút bụi là sản phẩm giúp làm sạch môi trường bằng cách sử dụng hệ thống chổi của xe có kèm vòi phun nước nhỏ. Khi xe hoạt động, hệ thống sẽ tự động phun nước, bộ phận chổi xoay liên tục để gom cát bụi vào lưỡi gạt được bố trí dọc 2 bên xe. Sau khi cát, bụi được gom vào lưỡi gạt, hệ thống ống hút được đặt ở cuối xe sẽ hút cát, bụi và rác nhỏ vào bồn chứa từ lưỡi gạt qua miệng hút, làm sạch mặt đường.

Xe quét đường, hút bụi cỡ nhỏ nhằm di chuyển và hoạt động thuận tiện khu vực đường bờ kè biển, đường nội bộ trong công viên

Ông Phan Xuân Huân, Tổng Giám đốc Công ty VESCO cho biết, toàn bộ kinh phí đầu tư phương tiện sàng cát, tách rác, làm sạch bãi biển và xe quét đường, hút bụi do Công ty đầu tư. Từ đó thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của Công ty, góp phần cùng với chính quyền địa phương gìn giữ môi trường, xây dựng thương hiệu du lịch xanh và bền vững cho Vũng Tàu.

