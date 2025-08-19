32 gian hàng, hàng trăm món ăn đến từ các tỉnh, thành trên cả nước đã hội tụ tại lễ hội ẩm thực với chủ đề “Vị Việt bốn phương”. Diễn ra từ ngày 29/8 đến 2/9 tại phường Vũng Tàu, TPHCM, lễ hội thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm và thưởng thức các món ăn ngon mỗi ngày tạo nên một chuỗi sự kiện văn hóa - ẩm thực - du lịch hoành tráng, ấn tượng cho khu vực Bãi Sau.

Món ngon hội tụ

Lễ hội ẩm thực “Vị Việt bốn phương” được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) tại Công viên Bãi Sau ngay khi dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân vừa hoàn thành và đưa vào khai thác.

Lễ hội ẩm thực “Vị Việt bốn phương” có 32 gian hàng ẩm thực của nhiều đơn vị kinh doanh từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam và miền Tây đã tạo cơ hội cho người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội ẩm thực, khi vừa được tản bộ tham quan, vừa thưởng thức những món yêu thích và “mãn nhãn” với màn trình diễn nghệ thuật chế biến món ăn, bày trí gian hàng, cắt tỉa trang trí rau củ quả, làm bánh dân gian, cùng rang hạt dẻ… hoặc tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ của các loại bánh dân gian truyền thống.

Khách hàng tham quan và lựa chọn các món bánh dân gian tại lễ hội ẩm thực "Vị Việt bốn phương"

Chị Lan Anh (nhà ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa, TPHCM) cho biết, những ngày diễn ra lễ hội ẩm thực, tối nào gia đình chị cũng đến đây ăn uống, vui chơi. Chị Lan Anh nhận xét: “Lần đầu tiên tôi thấy một lễ hội có cả gian hàng ẩm thực của 4 miền với những món ăn đặc trưng của vùng miền như bún ốc Hà Nội, bánh hạt dẻ Cao Bằng, bánh xèo miền Trung, bánh khọt Vũng Tàu, bún mắm, gỏi ba khía miền Tây, bánh dừa Bến Tre…”.

Món bún ốc Hà Nội được nhiều thực khách lựa chọn

Hàng trăm món ăn được bày bán tại lễ hội, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến thưởng thức. Nhiều du khách nhận xét, thức ăn ở lễ hội đa dạng, giá rẻ lại được hòa mình vào không khí hội hè. Ông Jason Bagby đến từ Mỹ cho hay: “Đi một vòng lễ hội, tôi được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon của Việt Nam. Vệ sinh môi trường tại lễ hội rất sạch sẽ là điều khiến tôi ấn tượng hơn. Nếu Vũng Tàu, TPHCM duy trì được hoạt động này thường xuyên, tôi tin chắc ẩm thực sẽ tạo thêm điểm sinh hoạt cộng đồng, ăn uống hấp dẫn cho người dân và du khách”.

Ẩm thực cũng là một phần của du lịch

Theo thống kê của Ban tổ chức lễ hội, trong 4 ngày diễn ra, lễ hội đã thu hút hàng chục ngàn lượt người dân địa phương và du khách đến mua sắm, ăn uống, thưởng thực.

Đại diện nhiều đơn vị chia sẻ, khi tham gia lễ hội ẩm thực họ không đặt nặng lợi nhuận mà xác định đây là cơ hội giới thiệu về đơn vị, các món ăn đặc sắc vùng miền, nghệ thuật chế biến, chất lượng phục vụ, cam kết bán giá cả ổn định, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm… đến người dân địa phương và du khách.

Chả mực giã tay Hạ Long cũng có mặt tại lễ hội ẩm thực "Vị Việt bốn phương"

Bà Trần Thị Hồng Loan, Giám đốc Công ty TNHH Nam Phương Event – đơn vị tổ chức lễ hội ẩm thực “Vị Việt bốn phương” cho biết, thông qua lễ hội, đơn vị cũng muốn giới thiệu đến khách tham quan những món ăn đặc sắc của vùng miền. “Chúng tôi mong muốn mọi người cảm nhận được rằng lễ hội ẩm thực Vị Việt bốn phương không chỉ là xiên, que, nướng… mà rất phong phú các món ăn từ đơn giản đến cầu kỳ, từ miền Bắc đến miền Trung, miền Nam và miền Tây. Đặc biệt chúng tôi muốn mang đến một trải nghiệm ẩm thực mà các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm tra trước khi đưa vào lễ hội, một không gian sạch sẽ, gọn gàng nên hàng chục nhân viên được chúng tôi hỗ trợ quét dọn, thu gom rác liên tục trong khuôn viên lễ hội”.

Gỏi ba khía đặc sản miền Tây góp mặt tại lễ hội ẩm thực

Theo Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, ngày nay ẩm thực không còn đóng vai trò là yếu tố hỗ trợ, phục vụ nhu cầu ăn uống đơn thuần của du khách mà đã trở thành mục đích của các chuyến du lịch. Do đó, ẩm thực là sự kết nối không thể thiếu trong sản phẩm du lịch của địa phương.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

Lễ hội ẩm thực “Vị Việt bốn phương” đã được Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM thống nhất chủ trương tại Công văn số 2561/SVHTT-VP diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa - du lịch - ẩm thực phục vụ khách du lịch khi đến Vũng Tàu dịp lễ Quốc khánh.