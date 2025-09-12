LSP và FPT ký kết hợp tác chiến lược ứng dụng công nghệ AI

Ngày 11-9 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT). Hợp đồng khung dịch vụ (MSA) trị giá gần 80 tỷ đồng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại LSP.

Intelligence Center - Trung tâm Điều Khiển Thông minh tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn giám sát tình trạng thiết bị theo thời gian thực, nâng cao độ tin cậy của toàn bộ hệ thống.

Sự hợp tác này kết hợp chuyên môn của LSP trong công nghiệp với thế mạnh giải pháp số và AI của FPT, hướng tới tích hợp công nghệ tiên tiến vào sản xuất, mua sắm, thương mại và quản trị nhân sự, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP, cho biết doanh nghiệp đã đầu tư hơn 35 triệu USD xây dựng nền tảng số và coi việc hợp tác với FPT là bước đi quan trọng để khai thác sức mạnh AI, nâng cao tiêu chuẩn an toàn, hiệu quả, bền vững trong sản xuất. Ông Levi Nguyễn, Tổng Giám đốc FPT tại Đài Loan và Thái Lan, khẳng định sự kết hợp này sẽ tạo ra mô hình hoạt động tối ưu, góp phần xây dựng tương lai thông minh, bền vững, nâng cao vị thế cạnh tranh toàn cầu cho ngành sản xuất Việt Nam.

Các thông số vận hành của nhà máy được ghi nhận bằng máy tính bảng, thay thế phương pháp ghi chép thủ công.

Hợp đồng hợp tác chiến lược được kỳ vọng thúc đẩy sáng kiến sản xuất thông minh của LSP, đồng thời mở rộng ứng dụng AI và công nghệ số trên toàn chuỗi giá trị ngành hóa dầu. Tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, Trung tâm Điều khiển Thông minh đã được đưa vào vận hành, giám sát thiết bị theo thời gian thực và số hóa toàn bộ quy trình ghi nhận thông số vận hành.

THU TRANG