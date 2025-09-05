BIDV Phú Mỹ trao học bổng khuyến học cho các em học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, với tinh thần “Ngân hàng vì cộng đồng”, BIDV Phú Mỹ đã tổ chức trao tặng học bổng khuyến học cho các em học sinh tại các trường trên địa bàn Phú Mỹ: THPT Phú Mỹ, THPT Hắc Dịch, THPT Trần Hưng Đạo, THCS Phú Mỹ, Trường dạy nghề Phước Lộc và các trường THPT trên địa bàn Châu Đức. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng, với tổng giá trị chương trình 65 triệu đồng.

Đại diện BIDV Phú Mỹ trao học bổng cho các em học sinh Trường PTTH Phú Mỹ

Món quà này không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em vượt khó vươn lên trong học tập, hướng tới một tương lai tươi sáng.

Tổng giá trị trao học bổng nhân dịp đầu năm học này của BIDV Phú Mỹ là 65 triệu đồng. Trong ảnh; Đại diện Trưởng THPT Nguyễn Trãi nhận bảng tượng trưng trao tặng học bổng cho các em học sinh của trường

BIDV Phú Mỹ tin rằng, mỗi nỗ lực hôm nay của các em sẽ góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương mai sau.

Đỗ Quang Thái